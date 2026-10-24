Coventry vs. Fulham en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la Premier League

Coventry recibe a Fulham este sábado 24 de octubre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Los dos andan mezclados en la parte baja de la tabla y necesitan puntos ya, no en marzo. Es un duelo directo entre equipos que todavía están buscando identidad en esta Premier League.
Coventry y Fulham se juegan algo más que el orgullo: una victoria acá puede significar un salto de varios puestos en la tabla. Para ambos, cortar la racha de resultados mixtos es la prioridad antes de que la distancia con la zona media se agrande.
La actualidad de ambos equipos
Coventry llega golpeado después de caer 1-3 de visitante ante Tottenham, un resultado que cortó el envión que había tomado con el 4-1 contundente a Newcastle. Antes de esa goleada había sumado otro triunfo, 1-0 como visitante frente a Nottingham Forest, así que el equipo alterna buenos y malos momentos sin encontrar continuidad. Está 18° con 6 puntos en 7 fechas, una posición que no deja margen para relajarse.
Fulham, por su parte, viene de ganar 1-0 de local ante Hull, un resultado que le permitió cortar una racha negativa tras la derrota 1-2 como visitante contra Ipswich Town. Antes de eso había empatado 1-1 con Manchester United en condición de local, mostrando que compite parejo contra rivales de arriba pero le cuesta sumar de forma seguida. Con 5 puntos está 19° en la tabla, apenas por debajo de Coventry.
El historial entre Coventry y Fulham
El historial entre ambos es corto pero parejo: se enfrentaron apenas 4 veces, con 2 triunfos para Coventry, 1 para Fulham y un empate. En el reparto de goles también se impone Coventry, con 8 convertidos contra 6 del Fulham. Los duelos más recientes, de hace ya varios años, mostraron a Coventry imponiéndose con claridad, aunque eso dice poco de cómo pueden llegar ahora los dos equipos a este partido.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/04/2022
|Fulham vs. Coventry
|1-3
|Championship
|02/10/2021
|Coventry vs. Fulham
|4-1
|Championship
|06/04/1968
|Fulham vs. Coventry
|1-1
|Premier League
|11/11/1967
|Coventry vs. Fulham
|0-3
|Premier League
Horario del partido
- Argentina: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Aston Villa vs. Man City — sábado 24 de octubre, 08:30 hs
- Arsenal vs. Everton — sábado 24 de octubre, 11:00 hs
- Chelsea vs. Tottenham — sábado 24 de octubre, 13:30 hs
- Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs
En síntesis
- Coventry y Fulham se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Coventry suma 6 puntos en el torneo.
- Fulham suma 5 puntos en el torneo.