Crystal Palace vs. Liverpool en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la Premier League

Crystal Palace y Liverpool se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Selhurst Park, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace recibe a Liverpool este domingo 8 de noviembre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park. El Liverpool llega golpeado y con la necesidad urgente de cortar una racha que lo tiene incómodo en la tabla. Enfrente va a tener a un Crystal Palace que no gana hace rato y que necesita puntos como sea para empezar a alejarse de la zona roja.

No es una final, pero sí un partido con presión para los dos lados: el campeón vigente no puede seguir regalando puntos y el local tiene que frenar la sangría antes de que la tabla se le complique en serio.

La actualidad de ambos equipos

El Crystal Palace viene de perder tres al hilo, incluyendo una goleada 0-5 ante Brighton, y hoy marcha 19° con apenas 7 unidades en nueve fechas. La diferencia de gol lo golpea y necesita reaccionar rápido en su propia cancha si no quiere meterse de lleno en zona de descenso.

El Liverpool, que está 6° con 15 puntos, viene de caer 0-1 como local frente al Arsenal, un golpe que corta una racha positiva de dos triunfos seguidos ante Brighton y Brentford. El equipo necesita mostrar reacción inmediata para no seguir perdiendo terreno respecto de los puestos de arriba.

El historial entre Crystal Palace y Liverpool

El historial entre ambos es amplio y claramente favorable al Liverpool: de 58 enfrentamientos, los de Anfield ganaron 34 por apenas 14 del Palace, con 11 empates y una diferencia de gol abultada a favor del Liverpool, 121 contra 55. Sin embargo, en los duelos más recientes la paridad apareció: en los últimos diez cruces hay triunfos para los dos lados, incluido un contundente 0-3 del Crystal Palace de visitante y también un 3-1 del Liverpool en el más reciente de todos. No es una serie en la que el favorito pase por arriba siempre.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/04/2026 Liverpool vs. Crystal Palace 3-1 Premier League 29/10/2025 Liverpool vs. Crystal Palace 0-3 League Cup 27/09/2025 Crystal Palace vs. Liverpool 2-1 Premier League 10/08/2025 Crystal Palace vs. Liverpool 2-2 Community Shield 25/05/2025 Liverpool vs. Crystal Palace 1-1 Premier League 05/10/2024 Crystal Palace vs. Liverpool 0-1 Premier League 14/04/2024 Liverpool vs. Crystal Palace 0-1 Premier League 09/12/2023 Crystal Palace vs. Liverpool 1-2 Premier League 25/02/2023 Crystal Palace vs. Liverpool 0-0 Premier League 15/08/2022 Liverpool vs. Crystal Palace 1-1 Premier League

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Horario del partido

Argentina: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC

Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN3 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis