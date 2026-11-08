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Premier League

Crystal Palace vs. Liverpool en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la Premier League

Crystal Palace y Liverpool se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Selhurst Park, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace vs. Liverpool, Premier League
Crystal Palace vs. Liverpool, Premier League

Crystal Palace recibe a Liverpool este domingo 8 de noviembre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park. El Liverpool llega golpeado y con la necesidad urgente de cortar una racha que lo tiene incómodo en la tabla. Enfrente va a tener a un Crystal Palace que no gana hace rato y que necesita puntos como sea para empezar a alejarse de la zona roja.

No es una final, pero sí un partido con presión para los dos lados: el campeón vigente no puede seguir regalando puntos y el local tiene que frenar la sangría antes de que la tabla se le complique en serio.

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La actualidad de ambos equipos

El Crystal Palace viene de perder tres al hilo, incluyendo una goleada 0-5 ante Brighton, y hoy marcha 19° con apenas 7 unidades en nueve fechas. La diferencia de gol lo golpea y necesita reaccionar rápido en su propia cancha si no quiere meterse de lleno en zona de descenso.

El Liverpool, que está 6° con 15 puntos, viene de caer 0-1 como local frente al Arsenal, un golpe que corta una racha positiva de dos triunfos seguidos ante Brighton y Brentford. El equipo necesita mostrar reacción inmediata para no seguir perdiendo terreno respecto de los puestos de arriba.

El historial entre Crystal Palace y Liverpool

El historial entre ambos es amplio y claramente favorable al Liverpool: de 58 enfrentamientos, los de Anfield ganaron 34 por apenas 14 del Palace, con 11 empates y una diferencia de gol abultada a favor del Liverpool, 121 contra 55. Sin embargo, en los duelos más recientes la paridad apareció: en los últimos diez cruces hay triunfos para los dos lados, incluido un contundente 0-3 del Crystal Palace de visitante y también un 3-1 del Liverpool en el más reciente de todos. No es una serie en la que el favorito pase por arriba siempre.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/04/2026Liverpool vs. Crystal Palace3-1Premier League
29/10/2025Liverpool vs. Crystal Palace0-3League Cup
27/09/2025Crystal Palace vs. Liverpool2-1Premier League
10/08/2025Crystal Palace vs. Liverpool2-2Community Shield
25/05/2025Liverpool vs. Crystal Palace1-1Premier League
05/10/2024Crystal Palace vs. Liverpool0-1Premier League
14/04/2024Liverpool vs. Crystal Palace0-1Premier League
09/12/2023Crystal Palace vs. Liverpool1-2Premier League
25/02/2023Crystal Palace vs. Liverpool0-0Premier League
15/08/2022Liverpool vs. Crystal Palace1-1Premier League

Horario del partido

  • Argentina: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: TNT Sports, Max
  • Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC
  • Centroamérica: Max
  • España: DAZN, DAZN3 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
  • Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
  • Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
  • Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis

  • Crystal Palace y Liverpool se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.
  • Liverpool suma 15 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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