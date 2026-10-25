Crystal Palace vs. Newcastle: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 8 de la Premier League

Crystal Palace y Newcastle se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Selhurst Park, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace recibe a Newcastle este domingo 25 de octubre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park. Después de un fin de semana para el olvido en ambos lados, Crystal Palace y Newcastle llegan con la urgencia de cortar una racha negativa antes de que la tabla empiece a pesar.

Ninguno de los dos está en los puestos que esperaba a esta altura del campeonato y una victoria serviría para despejar las dudas que dejaron las últimas fechas.

La actualidad de ambos equipos

El Crystal Palace llega golpeado tras una goleada dura como visitante ante Brighton, que cortó de cuajo el envión que había tomado con el triunfo frente a Nottingham Forest. Antes de esa racha había mostrado algo de solidez con el empate sin goles ante Leeds, pero el missing de gol parece seguir siendo un problema para el equipo de Selhurst Park, que acumula apenas 7 puntos en 7 fechas.

Newcastle tampoco atraviesa su mejor momento. Cayó como local frente a Aston Villa y antes había sufrido una goleada en campo de Coventry, dos resultados que contrastan con el triunfo ajustado que había conseguido ante Hull semanas atrás. Con 8 unidades en 7 partidos, el equipo necesita reencontrar el funcionamiento que lo llevó a sumar de manera más regular al inicio de temporada.

El historial entre Crystal Palace y Newcastle

El historial entre ambos es claramente favorable a Newcastle, que ganó 21 de los 42 enfrentamientos frente a los 11 triunfos de Crystal Palace, con 11 empates en el medio. La diferencia también se nota en los goles: 56 contra 34 a favor del conjunto de Tyneside.

En los duelos más recientes la historia se mantiene pareja en resultados puntuales, con alguna sorpresa de Palace en 2026 tras un empate 2-1 en marzo, pero la temporada anterior había dejado una goleada contundente a favor de Newcastle por 5-0.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/04/2026 Crystal Palace vs. Newcastle 2-1 Premier League 04/01/2026 Newcastle vs. Crystal Palace 2-0 Premier League 16/04/2025 Newcastle vs. Crystal Palace 5-0 Premier League 30/11/2024 Crystal Palace vs. Newcastle 1-1 Premier League 24/04/2024 Crystal Palace vs. Newcastle 2-0 Premier League 21/10/2023 Newcastle vs. Crystal Palace 4-0 Premier League 21/01/2023 Crystal Palace vs. Newcastle 0-0 Premier League 09/11/2022 Newcastle vs. Crystal Palace 0-0 League Cup 03/09/2022 Newcastle vs. Crystal Palace 0-0 Premier League 20/04/2022 Newcastle vs. Crystal Palace 1-0 Premier League

Horario del partido

Argentina: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Max

Max Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo

Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo Centroamérica: Max

Max España: DAZN

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs

En síntesis

Crystal Palace y Newcastle se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.

suma 7 puntos en el torneo. Newcastle suma 8 puntos en el torneo.