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Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Tottenham por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Chelsea y Tottenham se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Estadio Stamford Bridge, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Chelsea vs. Tottenham, Premier League
Chelsea vs. Tottenham, Premier League

Chelsea recibe a Tottenham este sábado 24 de octubre desde las 13:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. Del otro lado de Londres llega un Tottenham que pelea por no hundirse más en la tabla, mientras el Chelsea quiere confirmar que está entre los mejores del torneo.

Es un clásico de la ciudad y además mide a dos equipos con rumbos opuestos en esta Premier League: uno arriba, prendido a la pelea grande, y otro urgido de puntos.

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La actualidad de ambos equipos

El Chelsea llega entonado. Encadenó dos triunfos seguidos, el más reciente un 2-0 de visitante ante Everton, después de haber goleado 5-1 a Bournemouth en Stamford Bridge. Esa racha le permitió dejar atrás la caída 0-3 ante Brentford y asentarse en la cuarta posición con 13 puntos en siete fechas.

El Tottenham necesita un envión anímico. Viene de ganar 3-1 como local frente a Coventry, aunque antes había sumado apenas un empate ante Manchester United y una derrota en casa contra Aston Villa. Con 6 puntos está 17° de 20 equipos, en una zona que lo obliga a reaccionar cuanto antes si no quiere complicarse más la temporada.

El historial entre Chelsea y Tottenham

El historial favorece claramente al Chelsea: de 165 enfrentamientos ganó 76, el Tottenham se quedó con 51 y hubo 39 empates, con una diferencia de goles a favor de los locales de este sábado (257 contra 222). En los cruces más recientes, sin embargo, el Tottenham tomó ventaja: se impuso 2-1 en Stamford Bridge en agosto y también había ganado el duelo previo, 2-1, en mayo.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/08/2026Chelsea vs. Tottenham1-2Sydney Super Cup
19/05/2026Chelsea vs. Tottenham2-1Premier League
01/11/2025Tottenham vs. Chelsea0-1Premier League
03/04/2025Chelsea vs. Tottenham1-0Premier League
08/12/2024Tottenham vs. Chelsea3-4Premier League
02/05/2024Chelsea vs. Tottenham2-0Premier League
06/11/2023Tottenham vs. Chelsea1-4Premier League
26/02/2023Tottenham vs. Chelsea2-0Premier League
14/08/2022Chelsea vs. Tottenham2-2Premier League
23/01/2022Chelsea vs. Tottenham2-0Premier League

Horario del partido

  • Argentina: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo
  • España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Aston Villa vs. Man City — sábado 24 de octubre, 08:30 hs
  • Coventry vs. Fulham — sábado 24 de octubre, 11:00 hs
  • Arsenal vs. Everton — sábado 24 de octubre, 11:00 hs
  • Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs

En síntesis

  • Chelsea y Tottenham se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Chelsea suma 13 puntos en el torneo.
  • Tottenham suma 6 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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