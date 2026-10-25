Dónde ver EN VIVO Hull vs. Brentford por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Hull y Brentford se enfrentan este domingo 25 de octubre, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Hull recibe a Brentford este domingo 25 de octubre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Ninguno de los dos llega en racha positiva y eso empareja un partido que en el papel favorece a los londinenses.

Se juegan siete puntos de diferencia en la tabla y la chance de meterse en la mitad alta de la Premier League antes de que la fecha 8 se cierre.

La actualidad de ambos equipos

Hull está 11° con 9 unidades y viene de caer 0-1 como visitante ante el Fulham. Antes había rescatado un empate 2-2 de local frente al Everton, luego de perder contra el Newcastle. La imagen reciente es de un equipo irregular, que puntúa de a ratos pero no logra encadenar triunfos.

Brentford marcha 7° con 10 puntos y llega golpeado tras la derrota 1-2 como local frente al Liverpool. Antes había igualado 2-2 como visitante contra el Aston Villa y, un poco más atrás, había dado el golpe con un contundente 3-0 sobre el Chelsea. El equipo alterna partidos de alto nivel con bajones, algo que lo mantiene cerca de la zona de clasificación europea sin terminar de asentarse ahí.

El historial entre Hull y Brentford

El historial entre ambos es parejo: en 19 enfrentamientos Hull ganó 9, Brentford 8 y hubo 2 empates, con una diferencia mínima de goles a favor del equipo local, 27 contra 25. Los últimos cruces directos, eso sí, quedaron lejos en el tiempo, con resultados que van del 5-1 al 1-1, sin un dominador claro en ninguna etapa.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/02/2020 Hull vs. Brentford 1-5 Championship 17/08/2019 Brentford vs. Hull 1-1 Championship 23/02/2019 Brentford vs. Hull 5-1 Championship 15/12/2018 Hull vs. Brentford 2-0 Championship 06/05/2018 Brentford vs. Hull 1-1 Championship 09/12/2017 Hull vs. Brentford 3-2 Championship 26/04/2016 Hull vs. Brentford 2-0 Championship 03/11/2015 Brentford vs. Hull 0-2 Championship 24/08/2010 Brentford vs. Hull 2-1 League Cup 07/05/2005 Brentford vs. Hull 2-1 League One

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Horario del partido

Argentina: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: FOX, FOX One

FOX, FOX One Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN España: DAZN

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs

En síntesis