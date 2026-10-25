Dónde ver EN VIVO Hull vs. Brentford por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Hull recibe a Brentford este domingo 25 de octubre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Ninguno de los dos llega en racha positiva y eso empareja un partido que en el papel favorece a los londinenses.
Se juegan siete puntos de diferencia en la tabla y la chance de meterse en la mitad alta de la Premier League antes de que la fecha 8 se cierre.
La actualidad de ambos equipos
Hull está 11° con 9 unidades y viene de caer 0-1 como visitante ante el Fulham. Antes había rescatado un empate 2-2 de local frente al Everton, luego de perder contra el Newcastle. La imagen reciente es de un equipo irregular, que puntúa de a ratos pero no logra encadenar triunfos.
Brentford marcha 7° con 10 puntos y llega golpeado tras la derrota 1-2 como local frente al Liverpool. Antes había igualado 2-2 como visitante contra el Aston Villa y, un poco más atrás, había dado el golpe con un contundente 3-0 sobre el Chelsea. El equipo alterna partidos de alto nivel con bajones, algo que lo mantiene cerca de la zona de clasificación europea sin terminar de asentarse ahí.
El historial entre Hull y Brentford
El historial entre ambos es parejo: en 19 enfrentamientos Hull ganó 9, Brentford 8 y hubo 2 empates, con una diferencia mínima de goles a favor del equipo local, 27 contra 25. Los últimos cruces directos, eso sí, quedaron lejos en el tiempo, con resultados que van del 5-1 al 1-1, sin un dominador claro en ninguna etapa.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/02/2020
|Hull vs. Brentford
|1-5
|Championship
|17/08/2019
|Brentford vs. Hull
|1-1
|Championship
|23/02/2019
|Brentford vs. Hull
|5-1
|Championship
|15/12/2018
|Hull vs. Brentford
|2-0
|Championship
|06/05/2018
|Brentford vs. Hull
|1-1
|Championship
|09/12/2017
|Hull vs. Brentford
|3-2
|Championship
|26/04/2016
|Hull vs. Brentford
|2-0
|Championship
|03/11/2015
|Brentford vs. Hull
|0-2
|Championship
|24/08/2010
|Brentford vs. Hull
|2-1
|League Cup
|07/05/2005
|Brentford vs. Hull
|2-1
|League One
Horario del partido
- Argentina: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: FOX, FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs
En síntesis
- Hull y Brentford se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Hull suma 9 puntos en el torneo.
- Brentford suma 10 puntos en el torneo.