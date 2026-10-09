Ipswich Town vs. Fulham en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 6 de la Premier League

Ipswich Town y Fulham se enfrentan este sábado 10 de octubre, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

El sábado 10 de octubre se juega uno de esos partidos que sirven para medir qué tan lejos puede llegar un arranque de temporada. Ipswich Town quiere confirmar que puede sostenerse en la mitad de tabla y Fulham necesita cortar una racha que lo tiene incómodo.

Ninguno de los dos pelea arriba todavía, pero son tres puntos que pesan distinto según el lado de la tabla en que uno mire. Para Ipswich es una chance de meter presión a mitad de tabla; para Fulham, de empezar a despegarse del fondo.

Horario del partido

Argentina: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Ipswich Town llega con series mixtas: ganó de visitante ante Crystal Palace pero volvió a perder, esta vez frente a Everton, y antes había caído como local contra Liverpool. Con 6 puntos en cinco fechas se ubica en la mitad de la tabla, en una zona tranquila pero sin margen para relajarse.

Fulham, en cambio, no logra ganar: empató sin goles ante Liverpool, sumó otro empate como local frente a Manchester United y en el medio sufrió una derrota ante Crystal Palace. Con apenas 2 puntos en cinco partidos, el equipo de Craven Cottage necesita con urgencia un triunfo que lo saque de la parte baja de la Premier League.

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El historial entre Ipswich Town y Fulham

El historial entre ambos tiene 22 antecedentes y una ventaja clara para Fulham, que ganó 9 veces por 7 de Ipswich, con 6 empates en el medio. La diferencia de gol también lo favorece: 42 a 26.

En los enfrentamientos más recientes la paridad se impuso: el último terminó 2-2 y el anterior, 1-1. Antes de esa racha de empates, Fulham se había impuesto en varias ocasiones, incluido un contundente 4-1.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 05/01/2025 Fulham vs. Ipswich Town 2-2 Premier League 31/08/2024 Ipswich Town vs. Fulham 1-1 Premier League 01/11/2023 Ipswich Town vs. Fulham 1-3 League Cup 16/09/2020 Ipswich Town vs. Fulham 0-1 League Cup 02/01/2018 Fulham vs. Ipswich Town 4-1 Championship 26/08/2017 Ipswich Town vs. Fulham 0-2 Championship 08/04/2017 Fulham vs. Ipswich Town 3-1 Championship 26/12/2016 Ipswich Town vs. Fulham 0-2 Championship 19/04/2016 Ipswich Town vs. Fulham 1-1 Championship 15/12/2015 Fulham vs. Ipswich Town 1-2 Championship

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 08:30 hs

Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 13:30 hs

Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 10:00 hs

Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 10:00 hs

Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 12:30 hs

Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Ipswich Town y Fulham se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Ipswich Town suma 6 puntos en el torneo.

suma 6 puntos en el torneo. Fulham suma 2 puntos en el torneo.