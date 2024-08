El futbolista inició la temporada lesionado y puede que no vuelva a jugar con los Blues.

Llegó al Chelsea hace un año por 45 millones, era indiscutible para Pochettino y ahora no entra en los planes de Enzo Maresca

Desde la temporada 2022/23, Chelsea lleva fichados 36 jugadores, y gastados más de mil millones de euros en futbolistas. Todd Boehly no ha tenido reparos a la hora de abrir su billetera, pero la realidad indica que la mayoría de esos fichajes no resultaron como se esperaba, y ya comienzan a irse.

Uno de esos casos parece ser el de Axel Disasi, el defensor francés que llegó proveniente del AS Mónaco en agosto pasado por 45 millones de euros y que no está en consideración para Enzo Maresca. La temporada pasada Disasi fue uno de los pocos jugadores confiables que tuvo Mauricio Pochettino en su plantel, y disputó 44 partidos con la camiseta de los Blues.

Sin embargo, el cambio de entrenador y la llegada de Enzo Maresca al banquillo, sumado a un paso por el quirófano para subsanar una hernia lo han relegado en un plantel extremadamente numeroso. El entrenador cuenta con seis marcadores centrales, y Disasi no fue siquiera convocado para el partido contra Manchester City.

Axel Disasi no está en los planes del Chelsea, a pesar de haber llegado hace un año. IMAGO

“Disasi no está en los planes de Maresca a largo plazo”, asegura el portal británico The Guardian, que reconoce un interés del Newcastle por el futbolista de 26 años. El francés no juega desde mayo pasado, cuando jugó apenas unos minutos en la goleada de los Blues al West Ham, y su último partido completo fue en la derrota por 0-5 ante Arsenal, allá por abril.

La depuración del plantel del Chelsea

43 futbolistas. Esa es la cantidad de jugadores con la que Enzo Maresca inició la temporada en Chelsea, y definitivamente debe reducirla en la próxima semana. El mercado de pases en Europa cierra el próximo 31 de agosto, y alrededor de una decena de esos jugadores se espera que busquen nuevos horizontes.

Ben Chilwell, Raheem Sterling y Romelu Lukaku, son algunos de los principales nombres a vender para los Blues en transferencias que también aliviarían su déficit financiero. Además, las salidas del mencionado Disasi, Benoit Badiashile y Trevoh Chalobah también están en carpeta.

En cualquier caso, el plantel del los Blues se verá sumamente diferente al cabo de esta última semana y media de mercado, algo más que necesario para el conjunto londinense, y para que Maresca pueda trabajar tranquilo con una alineación de su agrado.