La enorme cantidad de futbolistas en el plantel de los Blues genera que no haya lugar para todo el mundo.

43 jugadores. Esa es la cantidad de futbolistas que Enzo Maresca tiene a su disposición en estos momentos en Chelsea. De esos 43, sólo once podrán ser titulares el domingo contra el Manchester City y otro puñado estará en la banca. Algunos, como Reece James (capitán) o Enzo Fernández (subcapitán) tienen su lugar asegurado, pero otros tendrán que buscar un nuevo destino.

En conferencia de prensa, previo al encuentro inaugural de la Premier League 2024/25 frente al vigente campeón, Maresca habló de esta situación particular que tiene su equipo y le recomendó a Ben Chilwell, uno de los referentes del plantel, que piense en salir. “Lo voy a dejar claro, me encanta su forma de ser, pero el problema es que no encuentra la mejor posición con nosotros“, inició Maresca.

“Esta mañana tuvimos 22 jugadores entrenando, y todos quieren jugar contra el City el domingo pero eso es imposible”, admitió el entrenador. Luego procedió a explicar por qué prefiere que Chilwell busque un nuevo destino para su carrera: “Cuando entrenan cada día y no tienen minutos no es algo bueno, ni para ellos ni para mí. Necesito tomar una decisión y creo que es mejor que se vayan y sumen minutos [en otro equipo]. La ventana [de transferencias] sigue abierta, así que veremos que pasa”, expresó.

Enzo Maresca le recomendó a Chilwell dejar el equipo. IMAGO

Chilwell era subcapitán hasta la temporada pasada

Con Mauricio Pochettino, Ben Chilwell era uno de los referentes del plantel. Desde su llegada al Chelsea en 2020, el lateral inglés disputó más de 100 partidos con la camiseta de los Blues y fue campeón de Champions League junto al equipo.

Además, era uno de los subcapitanes del primer equipo, junto a Conor Gallagher y Thiago Silva, por detrás de Reece James, cuando Mauricio Pochettino era el entrenador del conjunto de Londres. Ahora ese rol, que es elegido por los propios futbolistas del plantel, quedó para Enzo Fernández, siempre por detrás de James.

Enzo Fernández tendrá el rol de subcapitán en Chelsea. IMAGO

El numeroso plantel del Chelsea

Queda más que claro que el mercado de pases del Chelsea aún no ha terminado, aunque se esperan más salidas que llegadas de aquí a que finalice la ventana, el 31 de agosto. Hasta el momento, el club londinense ha registrado ocho fichajes (Pedro Neto, Kiernan Dewsbury-Hall, Jorgensen, Kellyman, Veiga, Wiley, Guiu y Adarabioyo), dos ascensos desde la cantera (Humphreys y Anjorin) y el regreso de Lukaku, Angelo, Kepa, Bergstorm.

A esto hay que sumarle los futbolistas que ya estaban en el plantel durante la pasada temporada para superar los 40 nombres a disposición de Enzo Maresca. Está claro que veremos múltiples salidas en el Chelsea, que de todas formas sigue trabajando para intentar incorporar jugadores de renombre como Joao Félix o Victor Osimhen, antes de terminar el mercado.