Sunderland vs. Brighton en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 6 de la Premier League

Sunderland y Brighton se enfrentan este sábado 10 de octubre, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

El sábado 10 de octubre el Stadium of Light recibirá un duelo con rendimientos opuestos: Brighton llega entre los mejores de la Premier League mientras Sunderland todavía busca encontrar un rumbo en su regreso a la máxima categoría.

Para el local es una chance de cortar una racha negativa y sumar de local, algo que no logra hace dos fechas. Brighton, en cambio, quiere seguir prendido a la pelea por los puestos de arriba.

Horario del partido

Argentina: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Sunderland llega golpeado después de caer 3-5 de visitante ante Manchester City, un resultado que dejó en evidencia las falencias defensivas que viene arrastrando. Antes había perdido 0-2 como local frente a Arsenal, y el empate 1-1 ante Brentford es lo más rescatable de sus últimas presentaciones. Con 4 puntos en cinco fechas, el equipo necesita reaccionar antes de que la distancia con la parte alta se agrande.

Brighton atraviesa un presente completamente distinto. Viene de golear 3-0 a Arsenal como local y de aplastar 5-0 a Coventry de visitante, resultados que lo metieron en zona de Champions con 10 puntos. El único traspié reciente fue el empate 1-1 ante Leeds, pero el equipo llega a este partido con la confianza de quien no pierde hace tres presentaciones.

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El historial entre Sunderland y Brighton

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor de Brighton, que ganó 7 de los 11 enfrentamientos directos frente a los 2 de Sunderland, con 2 empates. En materia de goles la cuenta también lo favorece, 14 contra 12. Los dos antecedentes más recientes terminaron con triunfo de Brighton y un empate sin goles, lo que confirma una tendencia que se sostiene en el tiempo.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/03/2026 Sunderland vs. Brighton 0-1 Premier League 20/12/2025 Brighton vs. Sunderland 0-0 Premier League 23/08/2011 Brighton vs. Sunderland 1-0 League Cup 19/02/2005 Brighton vs. Sunderland 2-1 Championship 30/10/2004 Sunderland vs. Brighton 2-0 Championship 19/04/1983 Sunderland vs. Brighton 1-1 Premier League 11/09/1982 Brighton vs. Sunderland 3-2 Premier League 01/05/1982 Sunderland vs. Brighton 3-0 Premier League 05/12/1981 Brighton vs. Sunderland 2-1 Premier League 25/04/1981 Sunderland vs. Brighton 1-2 Premier League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 08:30 hs

Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 13:30 hs

Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 10:00 hs

Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 10:00 hs

Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 12:30 hs

Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis