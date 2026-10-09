Sunderland vs. Brighton en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 6 de la Premier League

El sábado 10 de octubre el Stadium of Light recibirá un duelo con rendimientos opuestos: Brighton llega entre los mejores de la Premier League mientras Sunderland todavía busca encontrar un rumbo en su regreso a la máxima categoría.
Para el local es una chance de cortar una racha negativa y sumar de local, algo que no logra hace dos fechas. Brighton, en cambio, quiere seguir prendido a la pelea por los puestos de arriba.
Horario del partido
- Argentina: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Sunderland llega golpeado después de caer 3-5 de visitante ante Manchester City, un resultado que dejó en evidencia las falencias defensivas que viene arrastrando. Antes había perdido 0-2 como local frente a Arsenal, y el empate 1-1 ante Brentford es lo más rescatable de sus últimas presentaciones. Con 4 puntos en cinco fechas, el equipo necesita reaccionar antes de que la distancia con la parte alta se agrande.
Brighton atraviesa un presente completamente distinto. Viene de golear 3-0 a Arsenal como local y de aplastar 5-0 a Coventry de visitante, resultados que lo metieron en zona de Champions con 10 puntos. El único traspié reciente fue el empate 1-1 ante Leeds, pero el equipo llega a este partido con la confianza de quien no pierde hace tres presentaciones.
El historial entre Sunderland y Brighton
El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor de Brighton, que ganó 7 de los 11 enfrentamientos directos frente a los 2 de Sunderland, con 2 empates. En materia de goles la cuenta también lo favorece, 14 contra 12. Los dos antecedentes más recientes terminaron con triunfo de Brighton y un empate sin goles, lo que confirma una tendencia que se sostiene en el tiempo.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/03/2026
|Sunderland vs. Brighton
|0-1
|Premier League
|20/12/2025
|Brighton vs. Sunderland
|0-0
|Premier League
|23/08/2011
|Brighton vs. Sunderland
|1-0
|League Cup
|19/02/2005
|Brighton vs. Sunderland
|2-1
|Championship
|30/10/2004
|Sunderland vs. Brighton
|2-0
|Championship
|19/04/1983
|Sunderland vs. Brighton
|1-1
|Premier League
|11/09/1982
|Brighton vs. Sunderland
|3-2
|Premier League
|01/05/1982
|Sunderland vs. Brighton
|3-0
|Premier League
|05/12/1981
|Brighton vs. Sunderland
|2-1
|Premier League
|25/04/1981
|Sunderland vs. Brighton
|1-2
|Premier League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 08:30 hs
- Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
- Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
- Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
- Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 13:30 hs
- Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 10:00 hs
- Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 10:00 hs
- Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 12:30 hs
- Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Sunderland y Brighton se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Sunderland suma 4 puntos en el torneo.
- Brighton suma 10 puntos en el torneo.