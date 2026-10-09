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Sunderland vs. Brighton en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 6 de la Premier League

Sunderland y Brighton se enfrentan este sábado 10 de octubre, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Sunderland vs. Albion, Premier League
Sunderland vs. Albion, Premier League

El sábado 10 de octubre el Stadium of Light recibirá un duelo con rendimientos opuestos: Brighton llega entre los mejores de la Premier League mientras Sunderland todavía busca encontrar un rumbo en su regreso a la máxima categoría.

Para el local es una chance de cortar una racha negativa y sumar de local, algo que no logra hace dos fechas. Brighton, en cambio, quiere seguir prendido a la pelea por los puestos de arriba.

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Horario del partido

  • Argentina: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Sunderland llega golpeado después de caer 3-5 de visitante ante Manchester City, un resultado que dejó en evidencia las falencias defensivas que viene arrastrando. Antes había perdido 0-2 como local frente a Arsenal, y el empate 1-1 ante Brentford es lo más rescatable de sus últimas presentaciones. Con 4 puntos en cinco fechas, el equipo necesita reaccionar antes de que la distancia con la parte alta se agrande.

Brighton atraviesa un presente completamente distinto. Viene de golear 3-0 a Arsenal como local y de aplastar 5-0 a Coventry de visitante, resultados que lo metieron en zona de Champions con 10 puntos. El único traspié reciente fue el empate 1-1 ante Leeds, pero el equipo llega a este partido con la confianza de quien no pierde hace tres presentaciones.

El historial entre Sunderland y Brighton

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor de Brighton, que ganó 7 de los 11 enfrentamientos directos frente a los 2 de Sunderland, con 2 empates. En materia de goles la cuenta también lo favorece, 14 contra 12. Los dos antecedentes más recientes terminaron con triunfo de Brighton y un empate sin goles, lo que confirma una tendencia que se sostiene en el tiempo.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
14/03/2026Sunderland vs. Brighton0-1Premier League
20/12/2025Brighton vs. Sunderland0-0Premier League
23/08/2011Brighton vs. Sunderland1-0League Cup
19/02/2005Brighton vs. Sunderland2-1Championship
30/10/2004Sunderland vs. Brighton2-0Championship
19/04/1983Sunderland vs. Brighton1-1Premier League
11/09/1982Brighton vs. Sunderland3-2Premier League
01/05/1982Sunderland vs. Brighton3-0Premier League
05/12/1981Brighton vs. Sunderland2-1Premier League
25/04/1981Sunderland vs. Brighton1-2Premier League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 08:30 hs
  • Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
  • Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
  • Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
  • Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 13:30 hs
  • Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 10:00 hs
  • Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 10:00 hs
  • Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 12:30 hs
  • Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Sunderland y Brighton se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Sunderland suma 4 puntos en el torneo.
  • Brighton suma 10 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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