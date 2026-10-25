Sunderland vs. Leeds en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la Premier League

Sunderland y Leeds se enfrentan este domingo 25 de octubre, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Sunderland recibe a Leeds este domingo 25 de octubre desde las 13:30 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Sunderland llega con la urgencia de cortar una racha que ya pesa demasiado y no hay margen para seguir regalando puntos. Leeds, en cambio, aparece como el rival que puede complicar todavía más una situación que ya es crítica.

Para el equipo local esto ya no es una cuestión de puntos sueltos, sino de reaccionar antes de que la distancia con la salvación se vuelva imposible de remontar. Leeds no tiene esa presión y puede jugar con otra tranquilidad.

La actualidad de ambos equipos

Sunderland está último con apenas 4 puntos en 7 fechas y acumula tres derrotas al hilo, la más reciente de visitante ante Bournemouth. Antes había caído también como local frente a Brighton y sufrió una goleada en contra de Manchester City. La imagen reciente es la de un equipo que no logra frenar la sangría de goles en contra ni encontrar una victoria que le cambie el ánimo.

Leeds llega en una posición bastante más cómoda, octavo con 10 unidades, aunque sin terminar de despegar. Viene de empatar 1-1 de local ante Manchester United, después de una derrota ajustada frente a Arsenal y un 0-0 sin goles ante Crystal Palace. No gana hace varias fechas, pero tampoco pierde terreno en la tabla y puede llegar a este partido con la idea de sumar de visitante para meterse más arriba.

El historial entre Sunderland y Leeds

El historial entre ambos tiene 76 partidos jugados y una ligera ventaja para Leeds, que ganó 33 veces por 27 de Sunderland, con 16 empates en el medio. En goles también manda Leeds, 108 contra 100. Los enfrentamientos más recientes muestran paridad total: el último, en julio, lo ganó Leeds por la mínima, pero antes Sunderland se había impuesto también por 1-0 y hubo un empate en diciembre de 2025.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 30/07/2026 Sunderland vs. Leeds 0-1 Club Friendlies 03/03/2026 Leeds vs. Sunderland 0-1 Premier League 28/12/2025 Sunderland vs. Leeds 1-1 Premier League 17/02/2025 Leeds vs. Sunderland 2-1 Championship 04/10/2024 Sunderland vs. Leeds 2-2 Championship 09/04/2024 Leeds vs. Sunderland 0-0 Championship 12/12/2023 Sunderland vs. Leeds 1-0 Championship 07/04/2018 Leeds vs. Sunderland 1-1 Championship 19/08/2017 Sunderland vs. Leeds 0-2 Championship 04/01/2015 Sunderland vs. Leeds 1-0 FA Cup

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Horario del partido

Argentina: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: USA Network

USA Network Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

En síntesis