Cortita y al pie: la contundente frase de Mbappé tras el pase de Francia a la final vs Argentina

Luego de un partido parejo en donde el resultado se abrió desde el principio para Francia, finalmente el 2 a 0 ante Marruecos posicionó a los galos como el segundo finalista de la Copa del Mundo disputada en Qatar, en donde Argentina ya esperaba al rival y tras este cruce entre los marroquíes y los de Didier Deschamps, ya se conoce que serán los defensores del título los que estarán en el partido decisivo ante la Albiceleste este domingo en el Estadio Lusail.

Pese a no haberse destacado en este encuentro frente a los africanos, la gran figura de la Selección de Francia en la Copa del Mundo, sin sorpresas, es Kylian Mbappé. La talentosa estrella del PSG y de "Les Bleus" goza de una enorme performance en Qatar, en donde convirtió 5 goles en 6 partidos y repartió también dos asistencias, siendo vital para la ofensiva francesa durante el Mundial.

Este desempeño personal para el polémico delantero de 23 años lo sigue afianzando como una de las grandes estrellas del mundo y sabiendo que podría incluso coronar su 2022 con su segundo Mundial consecutivo lo hacen sin dudas una amenaza a nivel anímico, ya que es sabido que Mbappé se motiva con circunstancias así.

En este sentido, apenas se confirmó el pase de Francia a la final de Qatar 2022, el nacido en las zonas aledañas de París fue claro y conciso para expresar lo que es este momento que vive con la Selección y lo que pretende para la final. "Este Mundial es mi obsesión", expresó "Kiki" a solo días de enfrentar a Argentina en la ansiada final de la Copa del Mundo este 18 de diciembre en Lusail.

Sin embargo, no dejará de ser una sorpresa para Mbappé enfrentarse a la Albiceleste, ya que hace meses soltó una polémica frase menospreciando el fútbol sudamericano en donde había expresado: "Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. El fútbol en Sudamérica no está tan avanzado como en Europa y eso se nota cuando miras los últimos mundiales". En menos de una semana, se verá en el campo de juego quién de las dos selecciones es mejor y la que lo haga, se quedará con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. La ansiedad es total.