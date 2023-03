Pasaron casi 3 meses y las voces siguen llegando. El título de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 quedará en la historia no solo por los 36 años de sequía que se cortaron para la Albiceleste, sino también por las circunstancias que hicieron de la final ante Francia uno de los espectáculos más recordados de la historia del fútbol.

Y en este contexto, cada uno de los protagonistas de esa final brindó en las últimas semanas su diferente punto de vista, aunque son los franceses los que suelen entregar un análisis más crudo de lo sucedido en el Estadio Lusail aquel 18 de diciembre.



En sintonía con esto el que ahora rompió el silencio fue Ibrahima Konaté, defensor del Liverpool, que ingresó en el tiempo suplementario para reemplazar nada menos que a Raphael Varane y opinó sin filtro sobre cómo vivió el partido.



"La final del mundo es un partido diferente y Argentina la jugó como tal. En cada duelo te daban un golpe. ¿Qué hacés? ¿Te vas a quejar con el árbitro? No. ¿Estamos locos? Te pegan, te levantás y seguís como si no hubiera pasado nada”, manifestó el defensor de 23 años.



“Miraba para los costados y a mis compañeros que estaban sentado a mi lado se les caían las lágrimas”, agregó el hombre del Liverpool en una entrevista para el canal de YouTube Colinterview - Oh My Goal.



Pero además, el ex jugador del Leipzig de Alemania se refirió a la tan criticada actitud de los argentinos y hasta hizo una autocrítica de él y sus compañeros: “Ellos son provocadores y tan pronto como sacan ventaja adquieren confianza. Debimos haber muerto en la cancha. Este fue el error que cometimos”.