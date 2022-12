A la orden de Martín Demichelis River comenzó con los entrenamientos, a la espera de la llegada de Matías Kranevitter y el viaje a San Luis que será mañana. Acá, las novedades más importantes de River en las últimas 24 horas.

Nacho Fernández cada vez más cerca

Lo que pocos pensaban hace unos meses es una realidad: River arrancó la pretemporada con un DT distinto a Marcelo Gallardo y fue Martín Demichelis quien encabezó los primeros entrenamientos en la puesta a punto del equipo, a pocos días de que la delegación viaje hacia San Luis para encarar el tramo más exigente de la preparación.

Mientras tanto, con el mercado de pases abierto, el Millonario aseguró la vuelta de Matías Kranevitter y va por más, porque también quiere concretar el regreso de Ignacio Fernández. La Banda ya se comunicó con los directivos del Atlético Mineiro y, cuando la negociación pintaba difícil, este domingo llegó una gran noticia.

La suma millonaria que recibirá River

River está trabajando de lleno en la pretemporada para que los futbolistas comandados por Martín Demichelis lleguen al 2023 con el ritmo necesario que les permita dar pelea en todos los frentes que disputen.

En el mientras tanto, la Selección Argentina disputa el Mundial de Qatar y está buscando el sueño de acceder a la final para volver a buscar el título después de 36 años, ya que la última vez que consiguió la gloria máxima fue en la competencia disputada en México.

Juanfer fue ofrecido al Flamengo

La pretemporada en River ya comenzó, con Martín Demichelis y su equipo a la cabeza, pero una ausencia sorprendió a todos. Juanfer Quintero no se presentó a entrenar y el motivo fue claro: hasta que no se resuelva su situación deportiva no volverá a practicar junto a sus compañeros. ¿Sigue en el club o se va?

La novela comenzó hace varias semanas, desde que la dirigencia del Millonario decidió no hacer uso de las opciones de compra que estaban en el contrato, por lo que el próximo 31 de diciembre el colombiano dejará de pertenecer a la institución si no se firma la renovación. Las charlas existen, pero las posturas parecen estar lejanas hasta el día de hoy.