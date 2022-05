El actual entrenador del segundo equipo del Bayern Munich habló de un posible futuro en River y no tuvo ninguna duda sobre cuál es su deseo ante lo que sería una salida de Gallardo.

Tras una gran carrera en el fútbol europeo, Martín Demichelis encontró en el Bayern Munich un segundo hogar y se instaló en Alemania para comenzar con su carrera como entrenador una vez finalizada su trayectoria profesional. Un club que actualmente lo tiene muy bien visto y dirigiendo a su equipo B.

Sin embargo, el ex defensor de la Selección Argentina no se olvida de sus inicios en el Millonario y resulta inevitable para él pensar en un futuro que lo encuentre saliendo del túnel en un Estadio Monumental repleto: "Siempre lo digo y no lo puedo negar; sueño con entrenar a River", confesó.

Sin embargo, y según comentó en una charla con el programa de Vignolo en ESPN, Demichelis sabe que esta posibilidad aún se mantiene lejos ya que en este momento "está el mejor entrenador en la historia de River". Una postura que Demichelis mantiene desde hace un tiempo.

Sosteniendo que lo primordial es "dejar tranquilo a Marcelo Gallardo", Demichelis evitó dar declaraciones sobre la era post Gallardo en River. Igualmente, aclaró que "necesita salir de la zona de confort" que le ofrece el Bayern Munich ya que siente que tocó techo como entrenador dentro del club.

Finalmente, el ganador de 10 títulos durante las 8 temporadas que defendió la camiseta del conjunto alemán, comparó al Munich con el Millonario: "River es el Bayern de Sudamérica", soltó haciendo un paralelismo con la estructura de los clubes y el desarrollo de los mismos.