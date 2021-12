Brian Romero no esquivó la pregunta por la joyita de River Julián Álvarez.

River terminó un muy buen 2021. A nivel competitivo, otra vez fue el elenco más destacado del fútbol argentino, al haber obtenido la Supercopa Argentina, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones. Como si fuera poco, en cada uno de los certámenes, impulsó a Julián Álvarez a ser la gran figura del momento. Y además, tal vez para algunos lo más importante, la institución aseguró la permanencia de Marcelo Gallardo. De todas estos temas se permitió opinar Brian Romero, uno de los jugadores que se añadió al proyecto del Muñeco a mitad de año.

El atacante que, por cierto, arribó al Millonario procedente de Defensa y Justicia, sin tapujos, en una charla que mantuvo con Mariano Closs en ESPN, en primera instancia, se refirió a los rumores del mercado de pases, que señalan que la Araña se aleja de Núñezpor ser buscado por varios clubes de Europa como la Juventus, Inter, Real Madrid y Barcelona, entre otros.

“Creo que mostró un nivel impresionante. Es el mejor del fútbol argentino, por la corta edad que tiene, tiene una jerarquía increíble, ojalá podamos tenerlo mucho tiempo, pero parece difícil”, lanzó Brian Romero en la entrevista, a raíz del presente y de las perspectivas del futuro de su compañero en el plantel riverplatense, Julián Álvarez.

Asimismo, el ex Argentinos Juniors, Independiente y Athletico Paranaense, por citar solo algunas de las camisetas que vistió, también comentó cuál es su visión de Agustín Palavecino y de Jorge Carrascal: “Palavecino es un jugador demasiado bueno para mi manera de ver el fútbol, maneja muy bien los dos perfiles. Y las condiciones que tiene Carrascal... no sé si tuve un compañero tan bueno en el mano a mano, lo que demuestra en los entrenamientos. Como persona es muy tranquilo, muy noble y cualquier cosa que pueda recibir no le afecta en nada”.

Para cerrar, aclaró que no mezcla su rol como profesional con su sentimiento de hincha y le dedicó unas palabras al entrenador: “Trato de ser lo más humilde posible cuando me toca hablar de mi situación de hincha. En cuanto a goles anduve bien y a nivel colectivo y juego siento que todavía no encontré mi nivel y que tengo muchísimo más para dar. Marcelo (Gallardo) tiene una gran capacidad para leer los partidos, nos pide que hagamos movimientos y en los partidos salen bien, después se nota”.