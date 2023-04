En una nueva noche con el estadio Más Monumental repleto, el River de Demichelis venció por 3 a 0 a Gimnasia de La Plata, con goles de Lucas Beltrán de penal, Rodrigo Aliendro y Matías Suárez, logrando su 6ta victoria consecutiva sin recibir goles en la Liga Profesional, que lo tiene como único puntero.

Una vez finalizado el partido, Martín Demichelis, el entrenador del Millonario, habló en conferencia de prensa, en la que mencionó el nivel de Claudio Echeverri, la joven promesa categoría 2006 que se desempeña en la Reserva y que viene llamando la atención de los grandes equipos y los medios de Europa.

"Lo seguimos, estamos en permanente contacto con él. Como cuerpo técnico le deseo que le vaya bien en el Sudamericano Sub 17. Tiene el ADN de River y está demostrado. Lamentablemente aún no lo pudimos tener porque de lunes a jueves entrena con la Selección y solamente ha podido bajar a jugar algunos partidos en Reserva", comenzó el DT.

Además, siguió con un pedido para la prensa: "Le pido a ustedes que bajen un poco las expectativas, es un jovencito y desde ese lado hay que llevarlo muchísimo. A mí me encanta acompañar la evolución de los juveniles, porque no tiene limites. Hay que manejar un poco las expectativas que se generaron para con él y no debemos confundirlo".

Por último, tiró: "Nosotros lo vamos a ayudar para que siga entrenando, creciendo para que se ponga a la par de los profesionales, que vea que hay otro ritmo. No tengo dudas de que por el ADN que lleva en la sangre, que es el de River, está en buen camino para ser jugador profesional de River".