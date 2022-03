A fin de mes se cumplirán 60 días desde que se le bajó la persiana al mercado de pases, donde River aprovechó el gran poderío económico de su dirigencia y le dio a Marcelo Gallardo varios refuerzos que le solicitó para ir detrás de la Copa Libertadores.

Después de lo que fue la transferencia de Julián Álvarez a Manchester City, en los pasillos del Monumental están planificando lo que será el período de fichajes para mitad de año, ya que necesitarán encontrar un reemplazante para el oriundo de Calchín. Y ahora, deberán estar muy atentos porque podría perder a otra de sus mejores jugadores.

En las últimas horas, desde Brasil se dio a conocer que los directivos de Vasco da Gama están interesados en Benjamín Rollheiser. El delantero no tiene lugar en los planes de Gallardo, pese a ser uno de los mejores jugadores que posee dentro del plantel, ya que no quiso renovar su contrato. A partir de la información que brindó el sitio Atenção Vascaínos, no solo están detrás del atacante del Millonario, sino que también buscan al uruguayo Carlos de Peña.

En River saben que la estadía de Rollheiser no perdurará mucho tiempo más, debido a su condición contractual. Incluso, el mismo medio brasileño aseguró que el nacido en Coronel Suárez también figura en los planes de Cruzeiro.

La puja entre ambos equipos brasileños, por el momento, quedaría en poder del elenco de Río de Janeiro, ya que abonaría una suma total de U$S 1,5 millones a modo de resarcimiento por interrumpir el vínculo del jugador del Millo.