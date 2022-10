Desde que Marcelo Gallardo llegó a River en junio del 2014 que sorprende su manera de trabajar con los grupos. Líder, motivador y cercano a sus jugadores, el entrenador del Millonario ha desarrollado una tarea única en el momento que arribó al club junto a su equipo de trabajo y, tras mucho tiempo, se conocieron detalles de esta metodología.

Durante lo que fue una asamblea en Doha, Qatar, sobre la ciencia en el deporte, Mariela Arangio dio una precisa presentación en nombre del equipo que lidera Sandra Rossi y dio detalles del trabajo implementado en River: "El deportista tiene que tener muy en claro cómo es él y cómo se siente, reconocerse, y saber qué puede hacer para abordar lo que le esté pasando. Si no duerme bien, hay que ver por qué es", comentó.

Haciendo principal hincapié en cómo buscan evitar el stress de los jugadores para mejorar su rendimiento, Arangio explicó que el club implementa "diferentes técnicas, como el yoga con los principios de la meditación y relajación, también técnicas de respiración y realización de posturas" para lograr una recuperación exitosa en los jugadores.

Con el sueño como uno de los temas principales del evento, se dieron detalles de la vida que buscan para los jugadores del Millonario en la cual quieren "eliminar las pantallas una hora antes de dormir", evitar que la cena se encime con la hora de dormir y que la misma sea siempre a la misma hora para "crear un hábito".

Sin embargo, hay algunos puntos en los cuales no pudieron investigar en profundidad ya que "no hay que ir en contra del deseo" de los jugadores y por eso no lograron implementar un anillo que controle el sueño ya que "no hemos tenido buena receptividad por parte de los jugadores".

Las habilidades perceptivo-cognitivas que busca River

Por otro lado, Mariela Arangio explicó cómo estos trabajos se complementan con varios ejercicios técnicos-tácticos que preparan los preparadores del cuerpo técnico de Gallardo. En estos ejercicios, los jugadores del Millonario trabajan la velocidad mental y resolutiva con actividades en donde deben responder inmediatamente a diferentes mandamientos.