Tras un ansiado regreso, acompañado por una impresionante campaña mediática en redes sociales, Juan Fernando Quintero demostró porque era tan esperado por el hincha de River a fuerza de grandes asistencias y goles que ayudaron a que el Millo se meta en los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Sin embargo, el gran momento que vivía el volante se vio cortado por dos desgarros consecutivos que le costó más de lo que se creía ya que no volvió a ser el mismo y hoy en día Marcelo Gallardo no lo tiene tan en cuenta para intentar solucionar los problemas del equipo. Si bien sigue ingresando, su relevancia ya no es la misma.

Durante los primeros ingresos que tuvo en el 2022, Quintero resultó clave para el equipo Millonario aportando cinco goles y dos asistencias en los trece partidos que había disputado ingresando desde el banco o siendo titular para ser reemplazado. De estos, diez encuentros fueron por la Copa de la Liga, uno por Copa Argentina y dos por Libertadores.

Sin embargo, desde que volvió de su desgarro; el 19 de junio ante Unión, el colombiano a mermado en sus rendimientos y contribuciones al punto de que solo aportó una asistencia en los diez partidos que disputó el Millonario durante este mes entre los que hay juegos de la Liga Profesional, Copa Argentina y la serie de Libertadores ante Vélez.

Incluso, Quintero venía ingresando en absolutamente todos los partidos de la temporada y en los duelos ante Barracas Central (Copa Argentina) y Gimnasia y Esgrima La Plata (Liga Profesional) Marcelo Gallardo decidió dejarlo en el banco y apostar por otras variantes en mitad de cancha.

De esta manera, el colombiano que fue tendencia en las últimas horas por rechazar al Santos para continuar vistiendo la camiseta de River deberá mejorar en los próximos tres meses para que, cuando se termine su préstamo, la dirigencia le ofrezca comprar el pase o renovar la cesión.