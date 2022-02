La venta de Julián Álvarez al Manchester City, sin duda alguna, sacudió el mercado de pases en el fútbol argentino. Desde que Racing había transferido a Lautaro Martínez al Inter de Milán que no se veía un desembolso de dinero semejante por un jugador de nuestro país, y sumándole las enormes cualidades del Araña.

A partir de que se confirmó la transferencia, fueron varias las personalidades del elenco inglés que se manifestaron al respecto. Desde el actual entrenador, Pep Guardiola, hasta el argentino Pablo Zabaleta, que vistió la camiseta de los Citiziens durante 9 temporadas, emitieron una opinión. Y ahora apareció otro ídolo de los celestes que se refirió al Araña.

"No sé si se va a acostumbrar a jugar bien de nueve". La frase pertenece a Sergio Agüero, quien después de haber colgado los botines, suele dialogar con sus fanáticos mediante la platorma de streaming Twitch. El Kun, quien es una palabra más que autorizada en Manchester, también explicó que Álvarez "es un jugador que tiene que jugar más libre, es inquieto".

El ex delantero de la Selección Argentina, Independiente, Barcelona y Atlético de Madrid, también dio detalles de cómo es el actual delantero de River, que en junio se mudará hacia Inglaterra: "Julián Álvarez es muy bueno, es bueno en serio. Yo me llevo muy bien con él, cuando estuvimos en la Selección nos cagamos de risa. Siempre me preguntó cosas y yo como delantero le conté mi experiencia. Me gusta, hay que ver de qué lo van a usar en Manchester". ¿Guardiola le encontrará un lugar entre los once?