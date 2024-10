Luego de la victoria del Real Madrid en condición de local por 2 a 0 ante Villarreal por la fecha 9 de LaLiga, el autor del primer gol del Merengue, Federico Valverde, habló con los medios en conferencia de prensa, en la que se refirió a los dichos de Luis Suárez criticando a Marcelo Bielsa.

Los mismos, fueron criticando la manera de trabajar del entrenador de la Selección de Uruguay a lo largo de la Copa América de los Estados Unidos, y se sumó a los comentarios del delantero del Inter Miami, afirmando que algunas de las cosas que comentó fueron ciertas.

“Hay cosas que sí son verdad, no hay que desmentir nada. En esto hay que ser siempre sincero. Tenemos que ir con la ilusión y el orgullo de vestir la selección, pensar solamente en ganar y darle lo mejor al país”, comenzó el volante del Merengue con sus dichos respecto a la situación de la Celeste.

Y agregó, afirmando que este tema debe resolverse puertas adentro en el plantel para que la situación no siga creciendo: “Los problemas lo mejor es hablarlo dentro del equipo hablarlo con la persona que hay que hablarlo. Al final hay que seguir para adelante”.

En cuanto al futuro cercano de la Selección de Uruguay, en la fecha FIFA de octubre volverá a jugar una doble jornada de Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial del 2026, en la que se enfrentará con Perú en condición de visitante, para luego recibir a la Selección de Ecuador.

Diego Godín también criticó a Marcelo Bielsa

El ex defensor central de la Selección de Uruguay habló con DSports Radio, en donde se refirió a los dichos de Suárez criticando a Bielsa. Allí, si bien afirmó que nunca fue dirigido por el Loco, otros jugadores le comentaron situaciones similares, por lo que cree que las acusaciones son ciertas.

“No me sorprende, me han contado cosas. No puedo decir mi experiencia porque no conozco a Bielsa, no tuve la oportunidad de convivir, pero a Luis lo conozco desde hace más de 15 años; es así, espontáneo”, comenzó Godín bancando a su ex compañero de selección.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Lo que Luis hace no es cuestionar cómo entrena Bielsa y su forma de dirigir el grupo, lo que está haciendo es ser la voz de los que en convivencia no la están pasando bien. Confío a muerte en que una buena convivencia es la base de todo”.