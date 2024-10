En la antesala a una nueva ventana de Eliminatorias CONMEBOL, Luis Suárez habló tras su retiro de la Selección Uruguaya y lanzó una dura crítica a Marcelo Bielsa, el entrenador de la Celeste. El atacante de Inter Miami reveló intimidades de las concentraciones y enumeró ‘faltas de respeto’ por parte del Loco a los jugadores.

“En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia. A Canobbio lo banco en lo que sucedió. El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar“, lanzó, entre otros comentarios, Suárez en la entrevista a De Fútbol Se Habla Así.

Lo cierto es que las declaraciones del goleador cayeron a pocos días del reencuentro entre Bielsa y los jugadores de la Selección Uruguaya y hay gran incertidumbre sobre cómo puedan ser estas semanas de trabajo bajo el tenso clima que desató con sus dichos.

Mientras los protagonistas emiten sus opiniones sobre la relación de Bielsa y sus dirigidos, también lo hacen otras voces autorizadas como el Chengue Morales. El exgoleador de Nacional y de la Selección Uruguaya se metió en el barro al referirse a la actual situación en charla con Punto 10.

“Me sorprende mucho que lo haya dicho después de que se retiró. Ahora quedaron expuestos los compañeros y toda la gente que trabaja en el Complejo. El tema ahora es cómo sigue. Los jugadores se van a tener que sentar con Bielsa y preguntarle: ‘¿Cómo seguimos?’. Nadie discute que sea mentira. No le veo nada positivo. Fue horrible; dejó expuestos a los compañeros“, explicó el Chengue.

Y continuó haciendo hincapié en la decisión de hablar de Suárez: “No sé si a Suárez se le ocurrió decir eso o si lo mandaron. No sé si no viene de arriba. A Bielsa le están haciendo la guerra, pero no le pueden pagar. ¿Quién arranca pegando? El número uno. Acá, es todo por poder y plata; eso está por encima de la camiseta de Uruguay“.

Luego deslizó la teoría de que a Bielsa le están ‘haciendo una campaña para que se vaya‘: “Me sorprende por qué se quedan ahí si siguen siendo maltratados; eso es lo que no entiendo. ¿No estarán esperando que caiga Bielsa? ¿No estarán esperando que Bielsa se vaya porque es mucho lo que tienen que pagar?“.