El jugador de River que no descansa ni en vacaciones: "Sigo entrenando"

Si hay algo que el día a día de Marcelo Gallardo en River no le permite a sus jugadores es darse el lujo de relajarse. El Muñeco tiene al plantel bien enchufado durante toda la temporada y es por eso que luego aprovechan tan bien sus vacaciones.

Pese a que todo el plantel está transitando la etapa de un merecido descanso, uno de los futbolistas del Millonario no se da ese lujo. Si bien no hay prácticas en Ezeiza hasta el año próximo, un jugador reconoció que sigue entrenándose por su cuenta.

Se trata de Felipe Peña Biafore, que habló en Olé y reconoció que sigue trabajando para recuperarse de su rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. "La realidad es que no me puedo tomar descanso: con una lesión como la mía, parar un par de días es un montón. Así que sigo yendo a kinesiología y me sigo entrenando. Por suerte, estamos mejorando”, afirmó el juvenil.

Peña tuvo mucha actividad con Gallardo en este último semestre, siendo alternativa tanto en el mediocampo como en la zaga. Sin embargo, ante Patronato sufrió esa gravísima lesión que lo dejó afuera por el resto del año.