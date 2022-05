El gran trabajo de River en sus formativas durante los últimos años hoy queda reflejado en los distintos jugadores que siguieron su carrera en Europa, tal como sucedió con Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Giovanni Simeone, Manuel Lanzini, entre muchos más. El Millonario no se olvida de los futbolistas que surgieron del club y las visitas al Viejo Continente son recurrentes.

En esta oportunidad, la dirigencia del Millonario llegó hasta Sevilla para reecontrarse con Lucas Ocampos, Gonzalo Montiel y Erik Lamela, tres de las figuras del equipo que dirige Julen Lopetegui. Desde River les obsequiaron una camiseta a cada uno, del modelo alternativo que utilizan los de Gallardo actualmente, pero hubo que llevar una casaca extra para un fanático del club de Núñez.

Yassine Bounou, arquero marroquí, confesó su fanatismo por La Banda desde hace tiempo y el Millo se acordó de él, regalándole un ejemplar de la camiseta a modo de recuerdo. Pero, ¿cómo es que Bono se hizo hincha de River habiendo desarrollado toda su carrera en Europa?

Desde chiquito, en casa de Yassine se miraba mucho fútbol argentino y su conexión con el club de Núñez fue casi inmediato. Como si fuera poco, el arquero de 31 años tiene de ídolo al Burrito. "Mi perro se llama Ariel por Ortega, a mi me encantaba desde siempre, ahora vemos que van desapareciendo esos tipos de futbolistas, el era uno de mis jugadores favoritos", le dijo a Presión Alta hace poco más de un año.

¿Se pondrá la camiseta de River en algún momento? Así lo explicó. "Siempre tuve el sueño de jugar en el fútbol argentino por lo que genera el ambiente, pero te tenes que preparar porque no es fácil, la cuestión no es querer o no, algún día me encantaría pero es más complicado jugar en Argentina que en Europa por lo mental", afirmó en TyC Sports. Un "Millonario" en el Viejo Continente hoy recibió su regalo y se ilusiona pensando en el futuro.