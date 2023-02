El like de Julián Álvarez en pleno partido de River que enloqueció a los hinchas

Probablemente con sueño por el horario. Seguramente masticando bronca por no haber jugado ni un solo minuto ante Leipzig. Quizás con algo de nostalgia. Con todos esos condimentos, Julián Álvarez se sentó frente al televisor a ver el desempate entre River y Banfield.

Así lo demostró la Araña siendo uno de los primeros likes en la foto que subió el Millonario del encuentro. Porque su amigo Santiago Simón volvió a ser titular después de mucho tiempo y marcó un doblete en el primer tiempo, como para no ponerse contento.

En las redes sociales no pasó desapercibido el gesto del campeón del mundo, que día tras día demuestra su incondicionalidad con el club que lo puso en Primera. "Es impresionante pero siempre el primer like de la publicación es de Julian o Enzo", escribió un simpatizante del Millo en Twitter. ¡Un grande!

+ El mal momento de Julián en el City

Los números de la Araña no fueron para nada decepcionantes en Inglaterra, pero parecen no convencer a Pep en este momento de la temporada. Jugó apenas 2 minutos de los últimos 270 del equipo. Ayer, Guardiola no hizo ni un cambio en todo el partido.