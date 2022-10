De a poco, los hinchas de River comienzan a asimilar los dichos de Marcelo Gallardo, quien confirmó en conferencia de prensa que después de diciembre no continuará al frente del plantel. A pesar del dolor de cabeza que causó en los dirigentes, bajo las órdenes de Jorge Brito y Enzo Francescoli ya se empezó a buscar a su reemplazante.

"Todos de Gallardo, pero también hay un gran equipo atrás, hay personas y cada una de esas personas tienen su familia y hay que darle certidumbre laboral a cada uno de ellos. Por eso la idea es establecer el equipo que va a permanecer en la institución y a partir de ahí con tiempo poder elegir el próximo entrenador", aseveró el mandamás del Millonario en diálogo con ESPN, además de indicar que para la elección del próximo director técnico "quisiéramos que sea lo más pronto posible. Sin apuro, pero lo antes posible para poder iniciar la pretemporada. Lo ideal sería en 15, 20 o 30 días poder tener resuelto el tema". Y uno de los principales apuntados está en Europa.

Después de que aparecieran los nombres de Marcelo Bielsa, Ricardo Gareca y Eduardo Coudet, algunos hinchas pidieron por el retorno de Ramón Díaz. Pero los dirigentes apuntan a un perfil similar al de Gallardo, que sea joven y esté en todos los detalles. Por eso mismo, les interesa contratar a Martín Demichelis.

A pesar de que está en la comodidad de Alemania, donde dirige en la Regionalliga, que es la cuarta división teutona, por medio de un ex futbolista de River y que tiene una gran cercanía a Demichelis, se conoció la postura del ex defensor central. "Tuve la suerte de charlar con él hace poco y noté que además de esa seriedad que siempre tuvo, ahora tiene la cabeza de un técnico", manifestó Alejandro Saccone, ex arquero del Millonario.

Mediante una charla con D-Sports Radio, Saccone destacó que Demichelis "tiene muchas ganas de ser ese número uno, quiere ser el técnico de un equipo grande y River es una vidriera muy importante". Y además explicó cómo juegan los equipos de quien vistió la camiseta de la Selección Argentina en los mundiales del 2010 y 2014: "Es un técnico muy moderno, le gusta el buen trato del balón, que su equipo sea dinámico. Mucho tiene que ver con esta idea de juego que el hincha de River está acostumbrado a ver. No me imagino a un equipo mezquino en cuanto a la propuesta. Es un técnico joven, muy estudiado, que se ha capacitado y que volcará su experiencia de Europa si se da esa oportunidad".