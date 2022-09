La última semana fue muy particular en el mundo extrafutbolístico de River. Por primera vez en mucho tiempo se habló de una supuesta interna que involucraba a Marcelo Gallardo con otros pesos pesados del plantel como Enzo Pérez y Franco Armani, algo que no es común en la vida diaria del club.

Anoche llegó una de las palabras más esperadas. En un contexto ideal, por la victoria y su buen rendimiento, Enzo Pérez fue consultado por ese rumor y se encargó de responder sin filtro. Lejos de tirarla afuera, el capitán contestó de forma contundente.

"No tengo que aclarar nada porque yo se muy bien cómo me comporto y cómo soy. Las cosas que digo y demuestro siempre las hago para el bien del grupo", arrancó diciendo el volante y agregó: "Sabemos dónde estamos, que por ahí se dicen palabras de más o de menos. Sinceramente, a mi no me gusta salir a aclarar estas cosas porque le da de comer a gente que no tiene ningún tipo de sentido. Yo respeto a todas las profesionalidades y a todo el mundo".

Para cerrar, el gran referente del plantel del Millonario no anduvo con vueltas: "Que cada uno que se haga cargo de lo que dice, yo me hago cargo de lo mío y de lo que represento para esta institución".