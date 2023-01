Este miércoles al mediodía, Martín Demichelis dio por primera vez una conferencia de prensa como DT de River en la previa de un partido oficial, el cual se dará este sábado a las 21:30 en Santiago del Estero en donde enfrentará a Central Córdoba.

En la misma, el flamante nuevo entrenador del club de Núñez habló respecto a las intenciones que tiene para la temporada, afirmó que se hizo el mejor mercado de pases del país con las llegadas de Matías Kranevitter, Nacho Fernández, Enzo Díaz y Salomón Rondón, confesó que bajo su modus operandi, no confirmará el XI de cada partido antes que lo conozcan sus jugadores y sentenció que no habrá ni titulares ni suplentes, sino que alternará futbolistas y esquemas respecto a cada cotejo.

Además, hizo un principal hincapié en el problema de las lesiones durante la pretemporada, donde expresó: "Tengo un plantel grande y siempre suelo usar entre 23 y 24 jugadores de campo más tres arqueros para entrenar. Hace tres semanas uso 21 jugadores de campo y 3 o 4 arqueros. Las lesiones no me permiten utilizar a todos, por eso no hubieron tantas salidas en el mercado". Sin embargo, respecto a esta situación, sí hizo énfasis en un jugador puntual que hace semanas preocupa en River. En concreto, hablamos de Matías Suárez.

Los problemas en la rodilla para el cordobés le traen problemas hace tiempo y se barajaron posibles salidas del Millonario para tener menos exigencia que la que demanda River e incluso, se instauró la chance de un retiro a sus 34 años. En este sentido, Demichelis resaltó que "su futuro es incierto".

"Lamentablemente tenemos la problemática de Matías (Suárez) -como la de algunos más- y para él es un futuro incierto, de si va a estar para la próxima semana o para cuando. Entonces, ante esta situación, me tengo que cuidar porque soy el responsable del armado del plantel", confesó "Micho" sobre el presente de Matías Suárez y su futuro a corto plazo. Lo cierto es que ni el entrenador tiene claro cuando podrá contar con él y que pasará con su carrera.