El 10 colombiano le dio la bienvenida a su compatriota en Instagram utilizando un particular sobrenombre.

Miguel Borja es la gran incorporación que sumó River en este mercado de pases y, si bien Marcelo Gallardo no lo convocó para esta fecha, el público no ve la hora de poder verlo en cancha. El centrodelantero llega para intentar reemplazar a un pilar clave como lo era Julián Álvarez.

Si hay algo que casi todos los colombianos que pasaron por el Millonario tienen en común, es el carisma, y el 9 no es la excepción. El ex-Palmeiras fue presentado con un alegre video en redes y siempre se lo ve con una sonrisa. Teniendo en cuenta este factor, su compatriota Juan Fernando Quintero le dedicó una historia en Instagram.

El 10 aprovechó para darle la bienvenida a su compañero de la Selección y lo hizo con un particular apodo: "Colibrí". Este sobrenombre tiene una razón en particular y es por el particular baile que utiliza el jugador para celebrar sus goles, que incluso ya lo puso en práctica en su presentación en River.

+ Cuándo debutará Borja

Gallardo decidió dejar afuera al atacante del partido de este fin de semana ante Vélez. En los últimos días llegó la habilitación y ya puede jugar partidos oficiales, por lo que todo indica que sumará minutos en el compromiso del próximo jueves ante Gimnasia en el Monumental.