Se viven horas de locura en redes sociales tras el tuit viral de Christian Martin, periodista que afirma que Luis Suárez será nuevo jugador River en las próximas horas. Los hinchas de La Banda se fueron a dormir con las palabras de Marcelo Gallardo en conferencia de prensa, intentando poner paños fríos y generar tranquilidad ante la larga espera por la respuesta del Pistolero. Sin embargo, la situación se descontroló en Twitter.

En medio del "boom" que generó la publicación del "Vikingo", distintos periodistas contrastaron su información para intentar aclarar el panorama. César Luis Merlo, experto en el mercado de pases en Latinoamérica, fue uno de los más contundentes: "Consulté a tres fuentes importantes de River y todas me dijeron lo mismo: Suárez aún no respondió. Sí, hay mayor optimismo que hace algunas semanas. Pero mi info es que aún no hay nada cerrado con el uruguayo".

Sin embargo, la palabra más esperada fue la de Fabrizio Romano. El prestigioso periodista de más casi 9 millones de seguidores en Twitter gracias a la precisión de su información en cuanto a las transferencias en Europa fue consultado por la cuenta All About Argentina por la posible llegada de Luis Suárez a Núñez. La respuesta fue cortita y al pie.

"Vicepresidente de River y abogado de Lucho: aún no hay respuesta definitiva", escribió Romano vía mensaje directo de Twitter para brindar su versión de los hechos hasta el momento. Tal como se adelantó en la semana, el charrúa habría pedido una semana más para tomar una decisión y en River son cada vez más optimistas. Hasta ahora no hay nada cerrado.