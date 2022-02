El DT Millonario asumió que, al margen del polémico penal cobrado contra su equipo, River no jugó un buen encuentro y que Unión fue mejor dentro de la cancha.

River tuvo su debut oficial en la Copa de la Liga Profesional en el siempre difícil estadio 15 de abril de Santa Fe, donde vieron la derrota por la mínima ante Unión con el gol de penal del ex Boca Mauro Luna Diale.

Es cierto que el penal trajo polémica porque, si bien hubo contacto, no hubo infracción de Franco Armani sobre Juan Nardoni y que Néstor Pitana lo haya cobrado infirió en el resultado porque el único tanto del match fue desde los doce pasos luego de esa falta pitada por el colegiado. Así y todo, Unión fue clarmente superior a River desde el juego y ganó el duelo con mucha autoridad.

El primero en notarlo fue el propio Marcelo Gallardo, quien en conferencia de prensa post partido aseguró que no iba a hablar del arbitraje porque sería perder el tiempo -haciendo así notorio su enojo hacia Pitana una vez más-, además de quitarle mérito al partidazo jugado por el Tatengue.

"Nos deberían haber ganado de otra manera y no con un penal inventado. Los árbitros se equivocan con VAR, sin VAR, convivimos con el error humano más allá del VAR. No voy a entrar, no quiero generar… ya dije lo que pensaba hace un tiempo. Prefiero destacar a Unión que hablar de Pitana", fue lo que afirmó el Muñeco en rueda de prensa en tono picante.

Sobre el rival que superó a su River versión 2022 en el debut de la Copa de la Liga declaró: "Quiero felicitar a Unión, nos ganó un gran partido. Jugó muy bien, mejor que nosotros y cuando pasa eso se puede reconocer cuando el adversario es superior a vos. Nos superaron”. Y luego, llegó una autocrítica para su equipo: "No tuvimos un buen partido en general, producto de que Unión hizo un gran planteo, fue muy agresivo durante todo el partido.Jugaron mejor que nosotros. Cuando no tenés un buen partido, podes sufrir como hoy".

Para culminar, le brindó tranquilidad al hincha de River al afirmar que no es algo preocupante esta derrota inicial: "Lo bueno es que pasa en esta primera fecha, nos sirve para darnos cuenta que los rivales nos van a jugar con esta intensidad, con este enfoque, tenemos que estar preparados para eso. Se va a presentar en la mayoría de los partidos que juguemos. Viene bien que pase ahora".