Gallardo no dudó tras el polémico gol de Wanchope: "A mí lo que me pasa es que..."

River sigue sin poder convertir goles en el arranque de esta Liga Profesional, ya que luego de dos empates iniciales ante Defensa y Atlético Tucumán, en Santa Fe vio la derrota por 1 a 0 ante Colón y se suma a un flojo puntapié de campeonato en los que no está teniendo suerte de cara al arco rival.

El Sabalero se quedó con los tres puntos gracias al gol de Wanchope Ábila, el cual estuvo lleno de polémica por la revisión que tuvo el VAR en el tanto por una fina acción de offside que el videoarbitraje terminó por deliberar como tanto válido a la conversión del cordobés ex Boca.

Luego del encuentro y de la derrota riverplatense, Marcelo Gallardo se expresó en conferencia de prensa donde habló acerca del mal momento de su equipo en esta Liga Profesional, afirmando que se encuentran en una "racha negativa" y que "los buenos momentos del equipo durante los partidos no pueden ser plasmados en goles". En concreto, sobre la caída ante Colón, analizó: "Después del gol nos faltó un poco más, nos golpeó demasiado. Esta racha no es para alarmarse sino para atravesarla".

Justamente este gol, que como ya anticipamos, fue con polémica arbitral, también tuvo la opinión del entrenador de River, donde no anduvo con vueltas y fue claro: "La jugada es muy fina. Las jugadas como los offside en la revisión tecnológica, a mi lo que me pasa es que me parece que ahí a veces se demora demasiado en revisar esa línea", expresó y añadió: "Esa demora no la hace bien al juego. Pero en cuanto al gol, se traza una línea. La vi la jugada y es muy fina, pero bueno, ya está".

Así, sin reclamar cuestiones arbitrales y dando su perspectiva de lo sucedido en cancha tanto en el juego como en el gol con polémica, Gallardo se mostró tranquilo pese al mal momento de River. El próximo domingo a las 18 ante Unión, también en Santa Fe, el Millonario buscará ponerle fin a esta racha negativa, como la definió el entrenador.