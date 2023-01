Está claro que Julián Álvarez fue una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo. La Araña arrancó el torneo en el banco de suplentes y terminó siendo vital para ser campeones, siendo el tercer máximo artillero de la competencia solo por detrás de Kylian Mbappé y Lionel Messi. Si bien toda la Argentina celebró su nivel, los de River fueron los que más inflaron el pecho.

Dentro de la órbita riverplatense hay un rol protagónico de Marcelo Gallardo, uno de los responsables de la presencia del 9 y de muchos otros en la élite del fútbol mundial. El actual jugador del Manchester City reveló que el Muñeco le escribió durante su estadía en Qatar.

"Me mandó un mensaje durante el Mundial", reveló el futbolista de 22 años en diálogo para SportsCenter y agregó: "Me dijo que estaba orgulloso y que me felicitaba por lo que venía haciendo y que siguiera de esa forma". ¡No era para menos!

Además, Julián fue sincero y confesó que no pudo contestar gran parte de los mensajes que recibió: "Traté de disfrutar de cada momento con mis compañeros, mi familia y mi novia. Sí a familia y amigos más cercanos, que son los que están siempre, los que sabían que era un gran sueño para mí y todo lo que me esforcé para que todas estas cosas se pudieran dar". Por supuesto que el Muñeco entró dentro de ese selecto grupo.