El capitán del Millonario no anduvo con vueltas y aseguró que su equipo "regaló" el primer tiempo. Mirá el video.

River tuvo una noche para el olvido y se quedó afuera con un Tigre que jugó su partido perfecto. Ni el envión del empate logró poner al frente en el resultado al Millonario, que jugó un mal primer tiempo y luego se complicó solo con el error de Paulo Díaz.

Tras el pitazo final de Espinoza, el primero en dar la cara fue Enzo Pérez. Con mucha autocrítica, el capitán explicó por qué se quedaron afuera: "Lo primero que se me viene a la cabeza es que regalamos 45 minutos. No entramos en el partido, no estábamos como teníamos que estar. En estas instancias tan decisivas te pasa lo que nos pasó".

"En el segundo tiempo fue más empuje. El espíritu del equipo fue lo que nos hizo ir a buscar el partido, pero nos quedamos con las manos vacías. Ahora a reflexionar sobre lo que hemos hecho mal y pensar en la Copa Libertadores", agregó el volante central.

Sobre Tigre, Enzo fue claro: "Creo que hicieron su trabajo. Se encontraron con un gol muy rápido, tenían dos líneas de 4 bien marcadas que no nos permitían fluír por dentro. Terminábamos por fuera tirando centros, que no es nuestro juego. Nos faltó movilidad, jugar más al espacio, tirar paredes y lo que solemos hacer todos los partidos".

Además, bancó a Díaz tras el error que permitió el segundo gol del Matador: "Paulo tiene experiencia, es un jugador de selección, de mucha jerarquía y personalidad. Obvio que cuando pasan este tipo de situaciones y después perdés te sentís golpeado, pero acá somos un equipo. La responsabilidad no es solamente de uno. Hoy debe estar en caliente, habrá que dejar pasar unos días y el grupo estará con él".