Está claro que el hincha de River va a bancar siempre a Juan Fernando Quintero por haber hecho historia, pero eso no quita que su regreso -al menos hasta ahora- no estuvo a la altura de las expectativas. El colombiano no logró afianzarse en el 11 titular en todo el 2022 y no logró gravitar ni ingresando desde el banco.

A este presente se le pueden buscar varios motivos. Las lesiones lo han afectado mucho en lo que va del año y pueden haber sido un factor importante para esta actualidad. Lo cierto es que de él se espera mucho más y, en el medio de esta situación, el jugador "rompió el silencio" en las redes.

En su cuenta oficial de Instagram, Juanfer se despachó con una imagen suya acompañada de una particular frase. "No es motivación, si no, tu disciplina la que te llevará a lo más alto", decía el textual compartido por el 10 del Millonario. ¿Volveremos a ver su mejor versión?

+ El presente de Juanfer

Desde su regreso, Quintero disputó 21 partidos y anotó apenas 5 goles y dio 3 asistencias. Hoy por hoy, le está costando luchar por un lugar en el primer equipo y en el último encuentro (3-0 vs. Aldosivi) disputó apenas 12 minutos. Hace unos días sonó la posibilidad de un posible pase a Santos...