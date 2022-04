Tras conocerse la noticia de que Julián Álvarez se irá de River a fines de junio para comenzar la pretemporada con el Manchester City, en Núñez saben que tendrán que desembolsar una considerable cantidad de dinero para invertir en un delantero de jerarquía. A pocos meses de la apertura del libro de pases, la danza de nombres ya está activa.

Además de apuntar nuevamente por Valentín Castellanos, el anhelo de Marcelo Gallardo en el último mercado, en TyC Sports avisaron hace unas semanas que Lucas Alario es otro de los apuntados por la Secretaría Técnica que lidera Enzo Francescoli para que vuelva al club y sea la referencia ofensiva para jugar la Copa Libertadores en el segundo semestre, si es que el Millo se clasifica.

La falta de minutos del oriundo de Tostado en el Bayer Leverkusen es un problema que atraviesa el jugador prácticamente desde que llegó y, pese a haber tenido buenos pasajes goleadores, en Alemania dan prácticamente por hecho que dejará el "club de las aspirinas" en junio próximo. "Es probable que Lucas Alario (29 años, contrato hasta 2024) deje el Leverkusen en verano. Su partida se da por segura", informó Kicker en las últimas horas.

Otro de los factores que señala el diario germano para ponerle fin a la estadía del ex River en la Bundesliga es el bajo costo de su cláusula de rescisión, que es de 6,5 millones de euros. A comparación de los casi 18 millones que pidió el New York City FC por Valentín Castellanos, el Millonario no vería los números con malos ojos pensando en el salto de calidad que Alario podría darle al plantel actual bajo las órdenes de Gallardo.

El exjugador de Colón lleva anotados cinco goles en la temporada, contando los 29 partidos que sumó entre Bundesliga y Europa League. No obstante, Alario acumula un promedio de tan solo 32 minutos en cancha en los últimos seis cotejos del Bayer Leverkusen y, claramente, hay signos de preocupación. La última palabra para definir su futuro es la del propio jugador... ¿se volverá a poner la banda roja?