Este lunes, el plantel de River se reencontrará luego de las vacaciones para darle el puntapié inicial a la pretemporada. Cabe destacar que, hasta el momento, el Millonario no oficializó ningún refuerzo y MarceloGallardo verá casi todas las mismas caras que despidió luego de la final del Trofeo de Campeones contra Colón. La única excepción será Tomás Galván, quien partirá a préstamo a Defensa y Justicia para jugar la Copa Sudamericana bajo las órdenes de Sebastián Beccacece. A pesar de la falta de incorporaciones, las novedades del mercado en Núñez no paran de surgir.

Juanfer Quintero puede volver libre

La "bomba" del domingo la soltó Hernán Castillo, exconductor en TNT Sports, mediante la vía del streaming en Twitch. El periodista informó que, debido a los problemas económicos que atraviesa el fútbol chino, y más precisamente el Shenzhen FC, Juanfer podría negociar su carta de libertad en las próximas horas para convertirse en nuevo refuerzo de River. ¿Cómo? Este sería el procedimiento y los motivos.

Gallardo pasa la escoba

El Muñeco volverá al trabajo con el plantel del Millonario este lunes, cuando comience la pretemporada en vistas al inicio de un nuevo semestre competitivo. En ese contexto, el DT de River ya tiene diagramado en su cabeza el armado de la nómina que lo acompañará durante los próximos meses y, dentro de su consideración, estarían quedando varios jugadores con un pie y medio afuera de Núñez. Lo curioso es que son casi todos delanteros. Repasá la lista.

Un jugador de River fue ofrecido al Flamengo

Dentro del armado del plantel para el 2022 que acaba de comenzar, el mercado de pases no solo entregará incorporaciones al equipo de Gallardo. Las ofertas por los jugadores del club parecen empezar a caer, como sucedió con Agustín Fontana y la propuesta de Newell's Old Boys. Sin embargo, otro de los futbolistas que no está gozando minutos bajo las órdenes de "Napoleón" habría sido ofrecido al fútbol de Brasil por la vía de su representante, avalado por la dirigencia del Millo. ¿Se irá a jugar la Libertadores al subcampeón de América?

Carrascal se puede ir a Brasil

Como en el caso de José Paradela, en esta oportunidad habría una transferencia bastante costosa de por medio. El colombiano nunca pudo encontrar su lugar en Núñez, a pesar de su indudable calidad técnica a la hora de crear juego y asociarse con sus compañeros. Por ese motivo, Carrascal podría irse en este mismo mercado y uno de los principales interesados se ubica en Brasil, donde ya milita un queridísimo exjugador de River.