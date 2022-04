Le trajo suerte: el particular detalle de la camiseta de Matías Suárez

Una vez más, la participación de Matías Suárez fue determinante para que River sume tres puntos en la Copa Libertadores. El cordobés ingresó a los 10' del segundo tiempo y destrabó el cero ante Colo-Colo, en un encuentro que terminó 2 a 1 para los de Marcelo Gallardo.

Más allá de su nuevo aporte goleador, muchos se quedaron con un particular detalle en la vestimenta del 7. No se trata de un accesorio o alguna remera puesta abajo de la camiseta, sino de la indumentaria del club en sí. Cuando entró, se pudo observar que su casaca no tenía sponsor.

El cartel electrónico del cuarto árbitro indicó su ingreso y se pudo captar perfectamente que faltaba el Turkish Airlines en el frente. Lo que sí estaba era su apellido, su número y el Amazon Prime Video que va estampado en la espalda.

No solo no se cambió la camiseta -probablemente nadie notó ese detalle en el campo de juego- sino que le trajo suerte, ya que un par de minutos después convirtió el gol clave para el triunfo del Millonario. Cabe recordar que en 2018 River ganó la copa jugando todo el año sin sponsor frontal, aunque esa vez fue por una decisión del club y no por un error. Una cábala que será difícil volver a ver.