River tendrá un 2023 con tres objetivos principales: la Copa Libertadores, el torneo local y la Copa Argentina. Para ello Martín Demichelis, flamante DT del Millonario, sabe que necesitará un plantel largo y ya le comentó a la Comisión Directiva los dos puestos que quiere reforzar. ¿Y los nombres?

Después de un inicio flojo, en el que su equipo no logró desplegar un gran fútbol y se fue derrotado, el ex Bayern Múnich tomó nota de los refuerzos que necesita y no tardó en decírselo a Jorge Brito y compañía, quienes ya se mueven para complacer sus pedidos.

Los 2 puestos que quiere reforzar Demichelis para su River 2023

El duelo ante Unión La Calera le dejó a River sabor a poco y una lesión grave, por lo que Martín Demichelis saldrá al mercado en búsqueda de un marcador central (preferencialmente zurdo) y un delantero para suplir las fuertes bajas del mercado anterior. Aún no hay nombres, pero ya en redes los hinchas juegan con la danza.

Además, tal como contó Juan Cortese, "Paulo Díaz empezó la fase final de la recuperación de su rodilla y seguramente en Miami tendrá una pretemporada casi completa". Grandes noticias, teniendo en cuenta que es parte de la columna vertebral.