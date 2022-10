Marcelo Gallardo transita sus últimos días como entrenador de River. Es que luego de confirmar que tras 8 años y medio a cargo del equipo, su ciclo llegará a su fin este 31 de diciembre, cuando su contrato vigente expire. Tanto el DT como la dirigencia riverplatense confirmaron que el motivo principal de su salida es por el agotamiento que tiene el propio Gallardo, ya que incluso se tomará unos meses "sabáticos" sin ejercer el cargo en ningún otro equipo.

Es por esto que, luego de lo que será el partido de este domingo ante Racing y los posibles amistosos de noviembre ante Colo Colo y Real Betis de España, el Millonario se despedirá definitivamente del "Muñeco" y tendrá que asumir un nuevo entrenador en la escuadra de Núñez. Lógicamente, puertas adentro de las oficinas de River barajan algunos nombres, pero ya han tenido negativas al consultar por tres de ellos.

El primero de ellos fue Marcelo Bielsa, quien alegó de manera metafórica que en Argentina no dirigiría en otro club que no sea Newell's: "Yo no podría dirigir a un equipo en la Argentina que va a competir contra mi equipo en un estadio que lleva mi nombre", fue la frase con la que el "Loco" le respondió a Jorge Brito, bajando el pulgar respecto a la posibilidad de asumir en River.

Otro descartado fue Ricardo Gareca, quien pese a sus ganas de regresar al país, habría rechazado tanto a River como a Independiente y de momento, seguirá sin ocupar el puesto de entrenador en ningún equipo, luego de un largo periodo a cargo de la Selección de Perú. Por último, la negativa más reciente llegó esta tarde y es la de Pablo Aimar.

El "Payasito" integra el cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección Argentina y si bien se estima que en el corto plazo dé el salto para ser entrenador principal, este miércoles se confirmó que el cordobés no quiere lanzarse como DT a nivel clubes de momento, por lo que la opción millonaria pasa a caerse totalmente. Con estos tres "no" dados hacia River, todos los caminos conducen, más que nunca, a Martín Demichelis.