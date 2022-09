Los hinchas de River no perdonaron a una de las figuras de Gallardo: "Tremendo paquete"

River no tuvo una buena tarde-noche frente a Talleres. Los dirigidos por Marcelo Gallardo no lograron hilvanar su segundo triunfo consecutivo y, a excepción de que los de arriba le den una mano, comenzaron a despedirse del campeonato.

A lo largo de todo el año, al Millonario le costó muchísimo poder tener un rendimiento regular y efectivo. Pese a que el entrenador sumó a los refuerzos que solicitó, no logró adaptarlos a lo que pretende del equipo. Y los hinchas se la agarraron con uno de ellos.

La flojísima actuación de MiguelBorja generó que, en las redes sociales, los fanáticos de River lo crucificaran. Al ex delantero de Palmeiras y Gremio no le perdonaron que tuviera un mal encuentro, sobre todo por la gran cantidad de dinero que abonó la dirigencia comandada por Jorge Brito.

"Solari de 9 y Borja que se vuelva a Colombia. Tremendo paquete, y no es de figuritas", escribió en Twitter el usuario @pappo_rock. Pero no fue el único que criticó el flojo andar del atacante cafetero. "A esta hora podemos llegar a decir que Borja es una de las peores compras que hizo River. Es una cosa que no se puede explicar", fue la contundente expresión de @ElKaiser1212.