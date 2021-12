A pesar de que el mercado aún no abrió, River se está moviendo rápido para traer caras nuevas antes del comienzo de la pretemporada. Con Tomás Pochetino casi abrochado, la Secretaría Técnica parece haberle hecho una oferta a Independiente para contratar a Fabricio Bustos en las próximas semanas. El lateral acaba contrato en junio de 2022 y el Millonario podría aprovechar para llevarse a la figura del Rojo por un precio medianamente accesible.

En las últimas horas del jueves, Gastón Edul sorprendió a todos en su cuenta oficial de Twitter anunciando uno de los posibles bombazos del mercado. "River oferta por Fabricio Bustos: 2 millones de dólares y el préstamo de algún jugador", escribió el periodista de TyC Sports confirmando el fuerte interés en Núñez por quedarse con el defensor con pasado en la Selección Argentina. En línea con dicha información, Marcelo Gallardo está analizando nombres para poder dar vía libre a un posible préstamo hacia Avellaneda.

Los dos futbolistas apuntados por el Millonario para que dejen el club y se vayan como parte del pago por Bustos son Elías López y Santiago Montiel. En el caso del primer jugador, el lateral debe regresar del préstamo desde Godoy Cruz para luego armar las valijas e irse al Rojo, mientras que el primo de Gonzalo, defensor del Sevilla y ex River, actualmente milita en la Reserva de La Banda y podría ser un reemplazante de la figura de Independiente en caso de darse la operación de manera satisfactoria.

La primera respuesta en Avellaneda por los ofrecimientos que hicieron desde Núñez fue negativa. Los juveniles no parecen generarle interés a la dirigencia del Rojo y, a cambio de Fabricio Bustos y los 2 millones de dólares, también quieren que Alex Vigo se sume a las negociaciones. El ex Colón de Santa Fe no está gozando de minutos en Primera y podría salir a préstamo, aunque será decisión de Gallardo mantenerlo en el plantel o no. Además, la Secretaría Técnica bajaría el monto de dinero por un jugador más caro. Todo se decidirá en los próximos días.