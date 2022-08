River cerró su participación en el mercado de pases con las llegadas de Rodrigo Aliendro (Colón), Miguel Borja (Junior) y Pablo Solari (Colo-Colo), a lo que se le sumó el retorno de Lucas Beltrán desde el Sabalero, y no tendrá más incorporaciones salvo que exista una lesión grave que le permita buscar un reemplazo. Es por eso que todos los cañones apuntan a 2023.

Según había adelantado el periodista Gustavo Yarroch en ESPN, exjugadores del club como Manu Lanzini, Roberto Pereyra, Ramiro Funes Mori y Matías Kranevitter son los principales objetivos de La Banda para arribar en unos meses. Sin embargo, este miércoles Closs sorprendió a todos en el mismo canal para adelantar otro posible refuerzo para Gallardo el año siguiente.

Lejos de los grandes focos, el apuntado por la Secretaría Técnica que encabeza Enzo Francescoli habría destacado en la jornada de martes. "¿Ayer fue protagonista algún futuro jugador de River?", preguntó, entre risas, el conductor de ESPN F12 con dirección hacia Juan Balbi, cronista del Millo en el programa. "Falta mucho", respondió su colega.

El nombre al que habría hecho referencia Mariano Closs no habita en el fútbol argentino, sino en el exterior. Nicolás Otamendi sentenció la victoria del Benfica ante el Dinamo de Kiev y le dio la clasificación a su equipo para la fase de grupos de la Champions League. El rumor sobre el zaguero no es novedoso, ya que en ESPN también se adelantó la posibilidad de que el ex Manchester City cumpla su sueño de ponerse la banda roja en el pecho en 2023. ¿Se dará?