"Me van a putear": la sorpresiva respuesta de Alario sobre la posible llegada de Suárez a River

Desde River ya confirmaron el contacto oficial con Luis Suárez, leyenda del fútbol uruguayo, para poder sumarse a partir de este semestre y en Núñez no tienen más remedio que aguardar su respuesta. "Tenemos que esperar y ver qué posibilidades haya", expresó Marcelo Gallardo en conferencia de prensa tras ratificar el interés del Millo por el Pistolero.

Delanteros con pasado en La Banda se pronunciaron al respecto. Federico Girotti no lo dudó: "Para mí sería hermoso que Luis vaya a River, sería jerarquizar muchísimo más el plantel y le daría un salto enorme de calidad a la institución y al equipo". A su vez, Julián Álvarez también se ilusionó: "Todos sabemos la calidad de jugador que es Lucho Suárez, los equipos en los que jugó, la cantidad de goles que ha hecho tanto en los clubes de Europa como en la selección, así que para River obviamente sería un gran refuerzo". Aval total para el arribo del charrúa.

En esta oportunidad, quien expresó su opinión con conocimiento de causa es Lucas Alario. El "Pipa" estuvo presente en ESPN F90 y fue consultado por el "Cholo" Sottile acerca de la posibilidad de que un jugador como Luis Suárez llegue a Núñez desde Europa tras su último paso por Atlético Madrid. La respuesta sorprendió.

"¿Lo imaginas a Luis Suárez en River?", fue la pregunta en concreto. Después de un breve silencio, Alario fue contundente: "No. Me van a putear todos, pero bueno". Y explicó los motivos. "Ojalá, primero por la Liga y por River, que le va a dar una jerarquía enorme... pero creo que debe tener muchas ofertas y debe priorizar seguir allá (Europa). A lo mejor mañana está acá, pero yo no lo veo", cerró. Sinceridad total.