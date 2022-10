Con el objetivo de dar un paso clave para estar en la Copa Libertadores 2023, River salió a jugarle a Estudiantes de La Plata con la intención de aprovechar su mal momento para sumar una victoria que le permita sacar diferencia y seguir sumando confianza tras una temporada muy complicada.

Tras 90 minutos y con un 5-0 a favor que le permite respirar tranquilo, en la noche del Monumental se vivieron momentos de desahogo en los cuales una de las figuras que tiene el plantel pudo darse el lujo de adelantar lo que se viene después de todos los rumores que surgieron sobre su futuro.

Si bien se especulaba con que sea uno de los que no continúen en el 2023 a causa de su año irregular, Esequiel Barco habló tras volver a convertir un golazo y confirmó su continuidad: "Hay que pelear todo porqué esta camiseta exige mucho así que vamos por todo el año que viene", soltó el volante para TNT Sports.

De esta manera, el jugador que fue suplente ante Estudiantes se mostró entusiasmado con lo que pueda pasar en la próxima temporada ya que consideró que "el equipo lo está haciendo muy bien" y poco a poco va "saliendo de esta racha negativa" que lo alejó de la pelea por el título.

Esequiel Barco volvió al gol con River

A su vez, el ex Independiente que tiene contrato con el Millonario hasta diciembre del 2023 comentó que sentía "una felicidad enorme" ya que no podía convertir: "No se me venían dando los goles pero hoy pudo venir y fue para ayudar al equipo. Así que estoy muy contento por eso", sentenció.