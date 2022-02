River se sacó la "mufa" y goléo a Patronato por 4 a 1, en el marco de la segunda jornada de la Copa de la Liga Profesional. Julián Álvarez se destapó con un contundente hattrick para comenzar a darle forma al primer triunfo del Millonario en el campeonato y Juanfer Quintero sentenció el marcador desde el punto penal, en su primer gol desde su regreso al club. Noche redonda para el equipo de Marcelo Gallardo.

Previo al choque contra el conjunto de Paraná, el Estadio Monumental recibió la sorpresiva visita de un campeón del mundo. El francés Robert Pires estuvo presente en la cancha de River, el cual fue recibido por el departamento de Relaciones Públicas del Club, y hasta la oportunidad de tener un amistoso cruce con el Muñeco en los pasillos del Antonio Vespucio Liberti. Ambos se enfrentaron a fines de los 90' cuando jugaban en la Ligue 1.

La leyenda internacional aterrizó al país con el objetivo de buscar distintos talentos juveniles, como parte de su trabajo en una agencia de representación, y no se quiso perder la chance de ver en vivo a Julián Álvarez, flamante refuerzo del Manchester City. "Es muy bueno. Tiene técnica, mucha velocidad... significa muchas cosas. Es un buen jugador. Con Guardiola y jugadores como Sterling y De Bruyne va a mejorar mucho", señaló Pires tras el hattrick de la figura del Millo.

Además de tirarle flores a Julián, el campeón del mundo en 1998 con Francia quedó deslumbrado por otra figura del River de Gallardo y así lo contó: "Me encantó el 13 (Enzo Fernández). No porque haya jugado en mi posición, pero tiene una muy buena manera de jugar, de desplazarse, siempre le da soluciones a sus compañeros, maneja bien el balón... lo que más me gusta es que siempre quiere romper la línea o jugar con los extremos. Me encantó todo lo que vi de Enzo Fernández". ¡Increíble!

El volante de La Banda fue uno de los puntos más altos del equipo y el DT ya lo considera una pieza inamovible dentro del sistema. Al escuchar las palabras de Robert Pires, trasladadas por Agustín Belachur, Fernández se mostró complacido por los dichos del ex Arsenal y Villarreal. "Muchas gracias. Es muy lindo un halago así, me sirve para seguir mejorando", sentenció.