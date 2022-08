Las cámaras principales de lo que fue la derrota millonaria ante Sarmiento en el Monumental no enfocaron uno de los gestos del entrenador de River hacia uno de sus futbolistas con más flojo andar. Mirá...

No se vio: el grito de Gallardo a uno de los jugadores de River más resistidos en el último tiempo

El contexto de River se puede definir en una sola palabra: irregularidad. Es que Marcelo Gallardo no pudo encontrar aún su equipo ideal con los refuerzos del semestre pasado y los recientemente llegados, además del flojo presente de muchos de los futbolistas de la vieja guardia millonaria.

Por eso, la derrota ante Sarmiento en la última fecha en el Monumental fue una sorpresa para sus hinchas pero, a su vez, algo que entra en lo que está siendo la lógica del contexto actual millonario, donde los puntos bajos individuales se destacan sobre los altos. Y en este caso, uno de los más apuntados por los fanáticos de River es David Martínez.

El nacionalizado paraguayo no logra una buena continuidad desde la recuperación de su lesión tanto en cuestiones defensivas estando desatento en las marcas, las intercepciones y los despejes, así como también en ofensiva en relación a pases y cabezazos, y ante Sarmiento fue uno de los futbolistas más cuestionados por su partido debajo del promedio.

Dentro de todo este contexto, una de las cámaras ajenas a la transmisión oficial del duelo en Núñez captó una imagen de Marcelo Gallardo gritándole a Martínez en medio del encuentro. Aunque, lejos de cuestionarlo o criticarlo, el "Muñeco" le dio un consuelo casi paternal al defensor zurdo.

"¡Ey, no pasa nada. No pasa nada!", soltó efusivamente el entrenador de River para con el ex Defensa y Justicia, dandole aliento para levantarle el ánimo en un partido para el olvido del futbolista. De esta forma, y pese a su mal momento, Marcelo Gallardo le da apoyo y banca al defensor.