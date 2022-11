Desde hace varias semanas se venía hablando de las ganas de jugar en River que tenía Rodinei y, tras la consagración de Flamengo en la Copa Libertadores, queda claro que siguen estando. El defensor termina su contrato a fin de año y piensa en nuevos horizontes pese al deseo que tiene el Mengao de retenerlo.

"No sé si me quedaré en Flamengo, si me iré a otro equipo. Pero Dios sabe todas las cosas”, expresó hace unos días el lateral derecho, que también está en la mira de otros poderosos como Atlético Mineiro y Botafogo. Mientras tanto, desde TyC Sports confirmaron cuánto pide para ponerse la banda roja.

Los agentes del marcador de punta dejaron en claro que pretenden un contrato de 1.5 millones de dólares por año, un monto bastante alto para una posición que no es prioridad en este mercado. Rodinei cobra tres veces menos de ese monto en el Flamengo...

La preocupación en Brasil crece, ya que el campeón de América tiene el deseo de retener al lateral. Teniendo en cuenta las últimas informaciones, todo indica que el jugador se irá, salvo que desde Rio aparezca una oferta superadora.