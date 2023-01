Revelan el particular motivo por el cual Enzo Díaz aún no entrena en River

Tras semanas de negociaciones, la llegada de Enzo Díaz a River llegó a buen puerto, logrando que el lateral izquierdo de 27 años se convierta en el tercer refuerzo del equipo de Martín Demichelis en este mercado de pase.

Luego de realizarse la revisión médica el pasado viernes, el lateral le dijo a la prensa presente que salió todo bien, aunque no habló con la misma, y por la tarde de ese mismo día en las oficinas del Monumental firmó su contrato hasta diciembre de 2025, que tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares.

Aún la firma y la presentación no se hizo oficial en las redes sociales del Millonario, debido a que hay una traba en lo burocrático, ya que Talleres aún no envió unos papeles que tiene que firmar de forma digital. Esto, no pone en riesgo la negociación, si no que solamente la demora algunos días más.

Una vez que lleguen los papeles correspondientes, Enzo Díaz podrá ser presentado en las redes sociales del Millonario, y también estará habilitado para participar de su primer entrenamiento junto al resto del plantel, en el River Camp, lugar en el que mañana River jugará un amistoso ante Racing de Montevideo, a puertas cerradas.