Con la inminente llegada de Tomás Pochettino a River, podemos sumar un nombre más a la limitada lista de futbolistas que vistieron la banda roja y la de Boca en su carrera. En la mayoría de los casos, ponerse una de esas dos camisetas genera un vínculo muy grande con la gente, algo que luego te pone entre la espada y la pared cuando tenés una oferta del clásico rival.

Lo cierto es que el futbolista tiene el deseo de triunfar, hace todo por conseguirlo e ir en busca de más. A veces el tren pasa una sola vez y hay que saber aprovecharlo o rezar por una segunda oportunidad. Es el caso de Fernando Zuqui (actualmente en Estudiantes), que tuvo un paso por el Xeneize pero no desestimaría una oferta del Millonario.

"Jugaría en River porque soy un profesional y no le cierro las puertas a nadie", aseguró en Radio La Red el jugador que fue buscado al mismo tiempo por los dos equipos en 2016 pero terminó llegando a Boca. A pesar de esta frase, fue claro sobre su paso: "Fui muy feliz en Boca y gané el único torneo que tuve como profesional (torneo local 2016/17)".

Como explicación de su discreto paso por el club de la Ribera fue contundente: "Me tocó de jugar de extremo pero al entrenador (Guillermo Barros Schelotto) le dije que no era la posición que me gustaba. Me hubiese gustado quedarme un tiempo más y jugar en mi posición".